Такой ответ очень удивил, потому что страна всегда имела проукраинские настроения в контексте предоставления нам вооружения. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Техника, которую невозможно заменить

Дело в том, отметил обозреватель, что у Греции существует немало территориальных противоречий с Турцией. Они постоянно находятся в формате замороженного конфликта.

Современное оружие действительно нужно стране, чтобы поддерживать свою боеспособность на достаточно высоком уровне,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, передавать вооружение, которое можно заменять – например БМП-1 на Marder – вполне возможно. По комплексам ПВО также возможна дискуссия. Но с танками все гораздо сложнее.

"Чем они заменят Leopard 2, если они отдадут нам хотя бы батальон или больше? На мой взгляд, их позиция обусловлена мыслями о собственной обороноспособности", – убежден военно-политический обозреватель.

Очевидно, что в ближайшее время вопрос конфронтации между Грецией и Турцией не будет решен. Следовательно, уверяет Коваленко, танков Leopard 2 от Греции мы не получим.

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Испания готова передать Украине Leopard 2