Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он убежден, что Путин хочет выиграть время, чтобы укрепить армию.

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В обращении, которое российский диктатор готовит на 24 февраля 2023, вряд ли будет говориться об объявлении войны, убежден Жданов. Скептически он относится и к возможности объявления второй волны мобилизации в России, особенно общей мобилизации.

Путин сам боится вооружать русский народ. Как говорят классики "русский бунт бессмысленный и беспощадный",

– добавил военный эксперт.

Какой план у Путина

Жданов убежден, что Путин стремится максимально добиться любого успеха до 24 февраля. Он также сообщил, что на эту дату Россия инициирует заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

Он будет пытаться получить перемирие, чтобы посадить нас за стол переговоров, чтобы сформировать к лету этого года группировку из 500 тысяч, о которой мы сегодня говорим,

– добавил Жданов.

Он убежден, что Путин планирует в летнюю компанию возобновить наступление для захвата Украины.

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