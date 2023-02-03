Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і публіцист із США Андрій Піонтковський. Він повідомив, що програш Владіміра Путіна відчувають і російські аналітики, і вище керівництво.

Читайте також Шольц заявив, що війна – давно задуманий план задля розширення Росії

За словами Піонтковського, низка експертів звернула увагу на невпевненість російського диктатора під час виступу у Волгограді. Він погрожував ядерною війною, але мова його тіла протестувала.

Згадайте, який він був страшненький на 9 травня, я тоді його назвав "сморчок під пледиком". Це була серія їхніх поразок, коли росіян вигнали з-під Києва, Чернігова, Сум. В глибині душі він розуміє, що війна програна,

– додав Піонтковський.

Конфлікти всередині Росії

Російський опозиціонер звернув увагу на конфлікти між ПВК "Вагнер" та генеральним штабом Росії. Він впевнений, що "вагнерівців просто знищують".

Піонтковський переконаний, те, що відбувалося "в бункері" з 10 на 11 січня – це був військовий мініпереворот. Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов змусили зняти ставленика Євгєнія Пригожина Сєргєя Суровікіна і повернути до керівництва Герасимова. Вони почали фізичне знищення Пригожина. Всі російські експерти заявляють, що генштаб взяв курс на фізичне знищення ПВК "Вагнер".

Зараз ясно, що дуже не добрі стосунки в Росії між генеральним штабом та президентом. Якщо вони один раз змусили Путіна змінити думку у важливому питанні, вони вже відчули запах нього крові і отримали більшу суб’єктність,

– додав мовець.

Піонтковський про чвари між керівництвом Росії: дивитись відео

Риторика Кадирова змінилась

Піонтковський акцентував, що змінилася риторика Рамзана Кадирова, який "тримає дуже тонко ніс за вітром". Він зрозумів, що Путін програв у бою з генералами, а це для нього подібне смерті, бо всі силовики його ненавидять.

Кадиров більше все більше часу зараз проводить в Чечні, там йому безпечніше, підкреслив Піонтковський.

Путін злякався проводити лінію з народом. По-перше, йому нічого сказати, по-друге, він фізично не може говорити дві години з пресою,

– зауважив мовець.

Натомість Кадиров демонстративно провів лінію з чеченським народом. Він говорив про те, що Чечня вже багато дала для мобілізації, говорив про те, що всі війни закінчуються тощо.

Однак, коли він побачив, як розправилися з Пригожиним, зовсім змінив риторику, підкреслив спікер. Останнім часом промови Кадирова неочікувано стали присвяченими героїзації боротьби чеченців за незалежність.

Ще два тижні тому, за словами Піонтковського, Кадирову б вже висунули звинувачення в екстремізмі. Але тепер він зайнятий зовсім іншими справами, його завдання – зберегти владу в Чечні і зберегти незалежність від посягань росіян.

Новини Росії: останнє