Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з жителями Марбурга. Втім, канцлер наголосив, що не допустить ескалації, яка могла б розшити воєнні дії на весь континент.

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Курс України на НАТО – лише формальний привід давно спланованого нападу

Олаф Шольц переконаний, що бажання України вступити до Альянсу було лише формальним приводом для Путіна, щоб розпочати свій повномасштабний наступ. Канцлер наголосив, що НАТО – оборонний союз країн, тож ніяк би не загрожував суверенітету Росії.

Не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом,

– зазначив Шольц.

Водночас Олаф Шольц все ще боїться "ескалації конфлікту" та що Росія оголосить війну Альянсу. Канцлер підкреслив, що не допустить цього ні в якому разі.

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Ставлення Олафа Шольца до війни Росії проти України