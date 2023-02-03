Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з жителями Марбурга. Втім, канцлер наголосив, що не допустить ескалації, яка могла б розшити воєнні дії на весь континент.
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Курс України на НАТО – лише формальний привід давно спланованого нападу
Олаф Шольц переконаний, що бажання України вступити до Альянсу було лише формальним приводом для Путіна, щоб розпочати свій повномасштабний наступ. Канцлер наголосив, що НАТО – оборонний союз країн, тож ніяк би не загрожував суверенітету Росії.
Не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом,
– зазначив Шольц.
Водночас Олаф Шольц все ще боїться "ескалації конфлікту" та що Росія оголосить війну Альянсу. Канцлер підкреслив, що не допустить цього ні в якому разі.
Зверніть увагу Аби уникнути війни між НАТО та Росією: Шольц пояснив, чому він проти надання Україні винищувачів
Ставлення Олафа Шольца до війни Росії проти України
- Упродовж війни канцлер Німеччини відзначався двоякими висловлюваннями про війну в Україні. На початку вторгнення Шольц не поспішав називати Росію винуватицею війни та агресором, проте зазначав, що "конфлікт" необхідно негайно припинити.
- З часом Шольц став різкішим у своїх висловлюваннях про російську агресію й публічно пообіцяв, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки це буде необхідно. Зрештою, Берлін, який довго відмовлявся від ідеї передачі Україні танків Leopard-2, погодився.
- Водночас канцлер не покинув надій на те, що з Путіним можна домовитися. Зокрема нещодавно Шольц заявив, що "потрібно говорити один з одним", тому він продовжить телефонні розмови з Владіміром Путіним.