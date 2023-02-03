Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями Марбурга. Впрочем, канцлер подчеркнул, что не допустит эскалацию, которая могла бы расшить военные действия на весь континент.
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Курс Украины на НАТО – лишь формальный повод давно спланированного нападения
Олаф Шольц убежден, что желание Украины вступить в Альянс было лишь формальным поводом Путина, чтобы начать свое полномасштабное наступление. Канцлер подчеркнул, что НАТО – оборонный союз стран, поэтому никак бы не угрожал суверенитету России.
Не нужно притворяться, что слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом,
– отметил Шольц.
В то же время, Олаф Шольц все еще боится "эскалации конфликта" и что Россия объявит войну Альянсу. Канцлер подчеркнул, что не допустит этого ни в коем случае.
Обратите внимание Во избежание войны между НАТО и Россией Шольц объяснил, почему он против предоставления Украине истребителей
Отношение Олафа Шольца к войне России против Украины
- Во время войны канцлер Германии отличался двоякими высказываниями о войне в Украине. В начале вторжения Шольц не спешил называть Россию виновницей войны и агрессором, но отмечал, что "конфликт" необходимо немедленно прекратить.
- Со временем Шольц стал более резким в своих высказываниях о российской агрессии и публично пообещал, что Германия будет помогать Украине столько, сколько необходимо. В конце концов, Берлин, который долго отказывался от идеи передачи Украине танков Leopard-2, согласился.
- В то же время, канцлер не оставил надежд на то, что с Путиным можно договориться. В частности, недавно Шольц заявил, что "нужно говорить друг с другом", поэтому он продолжит телефонные разговоры с Владимиром Путиным.