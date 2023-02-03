Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями Марбурга. Впрочем, канцлер подчеркнул, что не допустит эскалацию, которая могла бы расшить военные действия на весь континент.

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Курс Украины на НАТО – лишь формальный повод давно спланированного нападения

Олаф Шольц убежден, что желание Украины вступить в Альянс было лишь формальным поводом Путина, чтобы начать свое полномасштабное наступление. Канцлер подчеркнул, что НАТО – оборонный союз стран, поэтому никак бы не угрожал суверенитету России.

Не нужно притворяться, что слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом,

– отметил Шольц.

В то же время, Олаф Шольц все еще боится "эскалации конфликта" и что Россия объявит войну Альянсу. Канцлер подчеркнул, что не допустит этого ни в коем случае.

Обратите внимание Во избежание войны между НАТО и Россией Шольц объяснил, почему он против предоставления Украине истребителей

Отношение Олафа Шольца к войне России против Украины