За более чем 11 месяцев полномасштабной войны, очевидно, что отношение Запада, в частности Германии, кардинально изменилось в отношении Украины и России. Европа и США наконец-то разглядели в украинцах мужество и отвагу, с которой мы защищаем наши земли. А вот Россия признана уже государством-террористкой, хотя некоторые мировые лидеры все еще пытаются вернуться к прямым разговорам о мире с нею.

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Берлин за прямой диалог с Москвой

По сути, Олаф Шольц планирует не останавливаться в попытках прекратить войну против Украины. Однако он все еще намерен прибегать к прямым переговорам с президентом России Путиным.

Я также буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно поговорить друг с другом. От Путина зависит вывод войска из Украины и прекращение этой ужасной, бессмысленной войны, унесшей жизни сотен тысяч человек,

– констатировал политик.

Однако он также отметил, что последние телефонные разговоры с Путиным происходили не на "вежливых тонах". То есть Кремль совсем не заинтересован в мире.

Россия хочет обострения конфликта

По словам Шольца, российский диктатор повторял как мантру, что имеет право на захват соседней страны.

Иногда возникали конкретные вопросы об обмене пленными, экспорте зерна из Украины и Запорожской АЭС. Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как будет развиваться мир, с этой ужасной точки истории. Хотя предпосылка для этого ясна: вывод российских войск,

– сказал Шольц.

Следует также отметить, что в интервью для "Grupo de Diarios America" немецкий лидер отметил, что во время телефонных разговоров с президентом Путиным он неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак.

Кроме того, он подчеркивал полное выведение российских войск и переговоры. Однако, по словам Шольца, Россия по-прежнему рассчитывает на военную эскалацию конфликта. И это происходит спустя почти год после начала ее агрессивной войны. В то же время, несмотря на многочисленные потери, Кремль не смог добиться поставленных целей.

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Снабжение оружия не является участием в войне