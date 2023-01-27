Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Также NBC рассказали, как Байден принял историческое решение по танкам Abrams.

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Годовая дискуссия на Западе по Украине

Пионтковсский отметил, что с первых дней января была готовность передать необходимое оружие Украине. Ключевым был Давосский форум, где Шольц сказал, что мир Украины – это поражение России. Финны также сказали, что не знают, когда закончится война, но она должна закончиться победой Украины.

В этом смысле завершилась годовая дискуссия, продолжавшаяся во всем Западном мире, но наибольшее значение имели ее результаты внутри администрации Байдена. Было 2 подхода, 2 возможных ответа на вопрос, а в чем роль США в войне России против Украины,

– заметил российский оппозиционер из США.

Он добавил, что эти 2 подхода это:

Подход Остина и Блинкена о победе Украины, которая предусматривает полное поражение России, доведение ее до такого состояния, что она больше не сможет представлять угрозу Украине и миру.

Подход Саливана о том, что нельзя допустить поражение Украины, но за этим скрывалось, что нельзя, мол, провоцировать Путина, чтобы он не усилил эскалацию.

План Шольца – Макрона – Драгги

По словам российского публициста из США, 16 июня в Киев приезжали Шольц, Макрон и Драгги, привезшие Зеленскому "итальянский план". Мол, Украина прекращает огонь на линии столкновения, 20% территории Украины объявляются спорной, и начинаются переговоры с Россией.

"Однако мы помним, куда послали эту делегацию с Банковой, туда же куда и российский корабль. Последней попыткой такого рода был визит Саливана 5 ноября в Киев. Тогда он уже никаких планов не привозил, он был осторожным и говорил, что ничего такого не предлагает, он только посоветоваться и узнать", – подчеркнул Пионтковский.

Как он отметил, после начавшихся 10 октября варварских обстрелов энергосистемы этот план точно бы не работал. Потом были саммит G8, где лидеры обсуждали "план Зеленского", который довольно прост и состоит из 4 пунктов:

сохранение территориальной целостности Украины;

гарантии безопасности для Украины;

репарации от России;

наказание для всех виновных в войне России против Украины.

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Изменение позиций Запада

Российский оппозиционер из США продолжил, что была знаковая встреча Байдена и Макрона, на которые они оба сказали, что Россия должна уйти со всех оккупированных территорий, включая Крым, и только тогда возможны переговоры с Путиным.

Затем Столтенберг сказал свою знаменитую формулу, которую он теперь едва ли не каждый раз повторяет. И правильно поступает. Отвечая, что, мол, Запад тратит много денег на поддержку Украины, он сказал, что, да, Запад платит деньгами, а украинцы платят кровью, и если они не устоят, то эту цену кровью придется платить Западу,

– подчеркнул российский публицист из США.

Он подытожил, что потом и произошел прорыв с танками. Интересно, что когда Шольц сказал, что даст Украине танки, когда США дадут свои Abrams. После этого республиканцы, что немаловажно, нажали на Байдена, мол, нужно дать Украине 30 – 40 американских танков, чтобы Германия прекратила манипулировать этим утверждением и дала свои.

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