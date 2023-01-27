Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, беспилотник Kizilelma выйдет на один уровень из Bayraktar TB2.

Интересно На заводе Baykar в Украине хотят производить новый беспилотный истребитель

Сильные стороны нового беспилотника

Роман Свитан объяснил, что главное преимущество такого дрона – мощный двигатель АИ-25ТЛ.

"Этот двигатель использовался в самолете ТС-39. Я его эксплуатировал более десяти лет, учил курсантов", – подчеркнул он.

По его словам, на этом двигателе лично налетало 1500 летных часов, поэтому надежность гарантирована.

По мнению Свитана, этот беспилотник реально в небе будет выполнять те боевые задачи, на которые он рассчитан.

Беспилотник может на этом авиационном двигателе висеть в воздухе до 5 часов, подниматься на высоту 10 километров, нести боевую нагрузку около 1000 килограмм”,

– рассказал лётчик и добавил, что Kizilelma по силам нести управляемые бомбы, бомбы свободного падения.

Также он может работать с большинством оборудования НАТОвского образца, крылатыми ракетами.

"И еще работать как разведчик и корректировщик. То есть очень большой спектр задач, которые может выполнять этот беспилотник", – подчеркнул он.

К тому же, беспилотник Kizilelma – очень хорошая авиационная платформа для поддержки наступательных войск, для выполнения задач разведки.

И будет использован в системе ПВО как носитель ракет ПРО и ПВО,

– заметил Свитан.

Так что о мультизадачности летательного аппарата спорить не стоит.

Роман Свитан рассказал о преимуществах беспилотника Kizilelma: смотрите видео

Когда ожидать беспилотника в Украине

Роман Свитан сосредоточил внимание на том, что в летательном аппарате 50% занимает этот двигатель и устройство, которое стабилизирует двигатель в полете.

"То есть половина этого беспилотника – наша украинская разработка", – добавил он.

По мнению летчика, когда такой беспилотник у нас появится, то будет выполнять боевые задачи так же, как в свое время выполняли Bayraktar TB2 и часть других дронов.

Однако использовать украинские военные смогут Kizilelma еще не скоро.

После того, как его запустят в эксплуатацию, пройдет не менее полугода. То есть минимум, когда мы сможем увидеть этот беспилотник в работе – это где-то начало лета,

– подчеркнул он.

Речь идет о таких сроках, поскольку беспилотник пока лишь выполнил два полета, а свидетельствует только о начале его предсерийного принятия в эксплуатацию.

Как мир поддерживает Украину: интересное