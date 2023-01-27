Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і публіцист зі США Андрій Піонтковський. Також NBC розповіли, як Байден ухвалив історичне рішення щодо танків Abrams.
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Річна дискусія на Заході щодо України
Піонтковський зазначив, що з перших днів січня була готовність передати необхідну зброю Україні. Ключовим був Давоський форум, де Шольц і сказав, що мир України – це поразка Росії. Фіни також сказали там, що не знають, коли закінчиться війна, але вона має закінчитись перемогою України.
У цьому сенсі завершилась річна дискусія, яка тривала в усьому Західному світі, але найбільше значення мали її результати всередині адміністрації Байдена. Було 2 підходи, 2 можливі відповіді на запитання, а в чому роль США у війні Росії проти України,
– зауважив російський опозиціонер зі США.
Він додав, що ці 2 підходи це:
- Підхід Остіна та Блінкена про перемогу України, яка передбачає повну поразку Росії, доведення її до такого стану, що вона більше не зможе становити загрози Україні та світу.
- Підхід Салівана про те, що не можна допустити поразку України, але за цим приховувалось те, що не можна, мовляв, провокувати Путіна, аби він не посилив ескалацію.
План Шольца – Макрона – Драггі
За словами російського публіциста зі США, 16 червня до Києва приїжджали Шольц, Макрон і Драггі, які привезли Зеленському "італійський план". Мовляв, Україна припиняє вогонь на лінії зіткнення, 20% території України оголошуються спірною, і тоді починаються перемовини з Росією.
"Однак ми пам'ятаємо, куди послали цю делегацію з Банкової, туди ж куди й російський корабель. Останньою спробою такого ж роду був візит Салівана 5 листопада в Київ. Тоді він уже ніяких планів не привозив, він був обережним і говорив, що нічого такого не пропонує, він лише порадитись і дізнатись", – наголосив Піонтковський.
Як він зазначив, після варварських обстрілів енергосистеми, що почались 10 жовтня, цей план точно б не працював. Потому були саміт G8, де лідери обговорювали "план Зеленського", який доволі простий і складається з 4 пунктів:
- збереження територіальної цілісності України;
- гарантії безпеки для України;
- репарації від Росії;
- покарання для всіх винних у війні Росії проти України.
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Зміна позицій Заходу
Російський опозиціонер із США продовжив, що була знакова зустріч Байдена й Макрона, на які вони обоє сказали, що Росія має піти з усіх окупованих територій, включно з Кримом, і лише тоді можливі перемовини з Путіним.
Потім Столтенберг сказав свою знамениту формулу, яку він тепер ледь не щоразу повторює. І правильно робить. Відповідаючи, що, мовляв, Захід витрачає забагато грошей на підтримку Україні, він сказав, що, так, Захід платить грошима, а українці платять кров'ю, і якщо вони не вистоять, то цю ціну кров'ю доведеться платити Заходу,
– підкреслив російський публіцист зі США.
Він підсумував, що потім і відбувся прорив з танками. Цікаво, що коли Шольц сказав, що дасть Україні танки, коли США дадуть свої Abrams. Після цього республіканці, що важливо, натиснули на Байдена, мовляв, треба дати Україні 30 – 40 американських танків, щоб Німеччина припинила маніпулювати цим твердженням і дала свої.
Військова допомога Україні: останні новини
- Естонія заявила про готовність передати Україні касетні боєприпаси. Країна вже надіслала запит Німеччині на схвалення, оскільки потрібен дозвіл.
- Міжнародний валютний фонд розглядає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги на суму до 16 мільярдів доларів. Він допоможе покрити потреби країни та стане каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.
- Вашингтон планує передати Україні танки M1A2 Abrams. Це вдосконалена модифікація американської техніки.