Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і публіцист зі США Андрій Піонтковський. Також NBC розповіли, як Байден ухвалив історичне рішення щодо танків Abrams.

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Річна дискусія на Заході щодо України

Піонтковський зазначив, що з перших днів січня була готовність передати необхідну зброю Україні. Ключовим був Давоський форум, де Шольц і сказав, що мир України – це поразка Росії. Фіни також сказали там, що не знають, коли закінчиться війна, але вона має закінчитись перемогою України.

У цьому сенсі завершилась річна дискусія, яка тривала в усьому Західному світі, але найбільше значення мали її результати всередині адміністрації Байдена. Було 2 підходи, 2 можливі відповіді на запитання, а в чому роль США у війні Росії проти України,

– зауважив російський опозиціонер зі США.

Він додав, що ці 2 підходи це:

Підхід Остіна та Блінкена про перемогу України, яка передбачає повну поразку Росії, доведення її до такого стану, що вона більше не зможе становити загрози Україні та світу.

Підхід Салівана про те, що не можна допустити поразку України, але за цим приховувалось те, що не можна, мовляв, провокувати Путіна, аби він не посилив ескалацію.

План Шольца – Макрона – Драггі

За словами російського публіциста зі США, 16 червня до Києва приїжджали Шольц, Макрон і Драггі, які привезли Зеленському "італійський план". Мовляв, Україна припиняє вогонь на лінії зіткнення, 20% території України оголошуються спірною, і тоді починаються перемовини з Росією.

"Однак ми пам'ятаємо, куди послали цю делегацію з Банкової, туди ж куди й російський корабель. Останньою спробою такого ж роду був візит Салівана 5 листопада в Київ. Тоді він уже ніяких планів не привозив, він був обережним і говорив, що нічого такого не пропонує, він лише порадитись і дізнатись", – наголосив Піонтковський.

Як він зазначив, після варварських обстрілів енергосистеми, що почались 10 жовтня, цей план точно б не працював. Потому були саміт G8, де лідери обговорювали "план Зеленського", який доволі простий і складається з 4 пунктів:

збереження територіальної цілісності України;

гарантії безпеки для України;

репарації від Росії;

покарання для всіх винних у війні Росії проти України.

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Зміна позицій Заходу

Російський опозиціонер із США продовжив, що була знакова зустріч Байдена й Макрона, на які вони обоє сказали, що Росія має піти з усіх окупованих територій, включно з Кримом, і лише тоді можливі перемовини з Путіним.

Потім Столтенберг сказав свою знамениту формулу, яку він тепер ледь не щоразу повторює. І правильно робить. Відповідаючи, що, мовляв, Захід витрачає забагато грошей на підтримку Україні, він сказав, що, так, Захід платить грошима, а українці платять кров'ю, і якщо вони не вистоять, то цю ціну кров'ю доведеться платити Заходу,

– підкреслив російський публіцист зі США.

Він підсумував, що потім і відбувся прорив з танками. Цікаво, що коли Шольц сказав, що дасть Україні танки, коли США дадуть свої Abrams. Після цього республіканці, що важливо, натиснули на Байдена, мовляв, треба дати Україні 30 – 40 американських танків, щоб Німеччина припинила маніпулювати цим твердженням і дала свої.

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