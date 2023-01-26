Дозвіл потрібен, адже Німеччина – країна-виробник цих боєприпасів. Раніше ЗМІ також повідомляли про можливу допомогу, але тепер наміри підтвердили офіційно.

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Що відомо про допомогу

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його держава вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Однак він зазначив, що поки не буде говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України. Зокрема, про кількість та номенклатуру боєприпасів.

Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблеми, оскільки вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси,

– сказав Певкур.

Зазначимо, сотня країн 15 років тому приєднались до конвенції про заборону касетних боєприпасів, але Україна, Естонія, США та ще деякі держави не входять до цього числа.

США теж можуть надати боєприпаси

Раніше повідомляли, що Штати також розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Однак це станеться лише у випадку, якщо буде критичне виснаження українських запасів зброї.