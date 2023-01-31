Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Загалом Путін стає на ті ж граблі, бо поспішає з наступом на Україну через постачання зброї нам.
Важливо МОК рекламує війну, ми "обнулимо" його репутацію, – Подоляк про скандальне рішення щодо росіян
У Волгоград приїде двійник
Подоляк зазначив, що Україна офіційно не завдає ударів по території Росії. Ми ведемо оборонну війну, не б'ємо по території Росії, тому Путін і його двійники можуть їхати куди завгодно, хоч у Волгоград. Дивно, що цьому місту досі не повернули назву Сталінград, але те що туди приїде не Путін, а двійник – очевидно.
Він, мені видається, тільки в онлайн форматі спілкується, дійсний Путін. Хоча Президент Зеленський сказав, що ми не розуміємо, що є там хтось, з ким можна говорити, і ми взагалі сумніваємось, що той пан Путін сьогодні дійсно живий,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
Він додав, що про двійників говорить і наша розвідка. Однак візити Путіна в російські міста – карикатурні. Він знищує залишки російської репутації всередині країни. Він обіцяв перемогу за 3 дні, а нині він війну програє, але продовжує рекламувати війну – 80-річчя Сталінградської битви, Ленінградської блокади тощо.
Подоляк про візит Путіна у Волгоград: дивіться відео
Спотворена історія й "побєдобєсіє"
За словами радника голови Офісу Президента України, до 1964 року у СРСР ніхто не святкував "дєнь пабєди". Було розуміння, що війна – це зло, скільки життів було втрачено. А потім на тлі спотвореної історії з'явилось "побєдобєсіє".
"Вони нині хочуть на базі цієї спотвореної історії трохи пропагувати можливість убивати далі українців. Не більше, але й не менше того. Ми маємо бути свідомими цього й на це так і дивитись", – наголосив Подоляк.
Путін і війна в Україні: останні новини
- Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що мав розмову з Путіним перед 24 лютого 2022 року, у якій намагався попередити російського диктатора щодо вторгнення в Україну. Путін сказав, що біль від однієї ракети буде недовгою, а тепер у Кремлі говорять, що цього не було.
- Російська армія зазнає шалених втрат на полі бою в Україні. А Владімір Путін тим часом вирішує свої "важливі" справи на території Росії.
- Попри те, що Олаф Шольц допомагає Україні зі зброєю, зокрема вирішив надати нам німецькі танки Leopard, він продовжує вірити, що з Владіміром Путіним можна про щось домовитись. Що може означати ця заява – читайте у статті.