Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В целом Путин становится на те же грабли, потому что спешит с наступлением на Украину из-за поставок оружия нам.
Важно МОК рекламирует войну, мы "обнулим" его репутацию, – Подоляк о скандальном решении по отношению к россиянам
В Волгоград приедет двойник
Подоляк отметил, что Украина официально не наносит удары по территории России. Мы ведем оборонную войну, не бьем по территории России, потому Путин и его двойники могут ехать куда угодно, хоть в Волгоград. Удивительно, что этому городу до сих пор не вернули название Сталинград, но то, что туда приедет не Путин, а двойник – очевидно.
Он, мне кажется, только в онлайн формате общается, настоящий Путин. Хотя Президент Зеленский сказал, что мы не понимаем, есть ли там кто-то, с кем можно говорить, и мы вообще сомневаемся, что Путин сегодня действительно жив,
– заметил советник главы Офиса Президента Украины.
Он добавил, что о двойниках говорит и наша разведка. Однако визиты Путина в российские города – карикатурные. Он уничтожает остатки российской репутации внутри страны. Он обещал победу за 3 дня, а сейчас он войну проигрывает, но продолжает рекламировать войну – 80-летие Сталинградской битвы, Ленинградской блокады и т.д.
Подоляк о визите Путина в Волгоград: смотрите видео
Искаженная история и "победобесие"
По словам советника главы Офиса Президента Украины, до 1964 года в СССР никто не праздновал "день пабеды". Было понимание, что война – зло, сколько жизней было потеряно. А потом на фоне обезображенной истории появилось "победобесие".
"Они сейчас хотят на базе этой обезображенной истории немного пропагандировать возможность убивать дальше украинцев. Не больше, но и не меньше того. Мы должны осознавать это и на это так и смотреть", - подчеркнул Подоляк.
Путин и война в Украине: последние новости
- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что разговаривал с Путиным перед 24 февраля 2022 года, и пытался предупредить российского диктатора о вторжении в Украину. Путин сказал, что боль от одной ракеты будет недолгой, а теперь в Кремле говорят, что этого не было.
- Российская армия несет бешеные потери на поле боя в Украине. А Владимир Путин в это время решает свои "важные" дела на территории России.
- Несмотря на то, что Олаф Шольц помогает Украине с оружием, в частности, решил предоставить нам немецкие танки Leopard, он продолжает верить, что с Владимиром Путиным можно о чем-то договориться. Что может означать это заявление – читайте в статье.