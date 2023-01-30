Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что канцлер Германии возможно, имел в виду совсем другое.

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По его мнению, возможно, Шольц заявляет, что нужно говорить с Путиным не для завершения войны, а для того чтобы российский диктатор не нажал какую-то кнопку или принял позицию Запада, что эту войну ему не выиграть.

Это могут быть какие-нибудь такие месседжи. Думаю, что Шольц, как и Макрон (президент Франции – 24 Канал), верит в классическую дипломатию и думают, что если они эволюционно прошли путь политиков, то смогут всех убедить в чем-то. Но это все бред,

– считает Тизенгаузен.

Политолог отметил, что даже Бен Уоллес признался, что русские просто лгали ему в глаза. Китайцы тоже говорили, что Путин их обманул.

"Мне кажется, что Путин просто кайфует от того, что лжет. Он думает, что это делает его сильным, если позволяет себе врать всем, кому хочет. Раньше Путин вообще запугивал европейских лидеров", – говорит Тизенгаузен.

Тизенгаузен о заявлении Шольца и позиции Турции по России: видео



К слову, ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия готова к переговорам с Россией по контролю над вооружениями в Европе. Однако соответствующие переговоры могут состояться только после того, как в Украине закончатся боевые действия.

В декабре Шольц провел разговор с Путиным: о чем говорили