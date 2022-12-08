Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, считающий необходимым говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе.

Обратите внимание Эволюция Шольца: как война и имперские амбиции Путина сменили Германию

Шольц заявил, что Россия должна вывести войска из Украины

"Прежде всего, Россия должна прекратить войну и вывести свои войска", – сказал немецкий лидер. В то же время, он добавил, что после прекращения боевых действий в Украине встанет вопрос, как можно обеспечить безопасность Европы.

Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы предлагали это еще до войны. В этой позиции ничего не изменилось,

– сказал он.

Шольц еще раз подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину. Кроме того, он предостерег от конфронтации России с НАТО.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямую войну между Россией и НАТО. От этого конфликта в мире все только проиграют", – сказал он.

Шольц провел разговор с Путиным: что известно