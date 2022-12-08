Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск того, что президент Путин применит ядерное оружие в рамках своей войны в Украине, снизился.
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Что сказал канцлер Германии
Олаф Шольц заявил, что война продолжается и ее жестокость не уменьшается, хотя, по его мнению, что-то да изменилось.
Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное общество очертило красную границу,
– сказал он.
Канцлер Германии также убежден, что важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, несмотря на "глубокие разногласия".
Шольц сказал, что Путин должен остановить войну. После этого канцлер будет готов поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Ибо важно не допустить прямой войны между страной-террористкой и НАТО.
Что говорит Путин об использовании ядерного оружия
- 7 декабря Путин заявил, что риск ядерной войны растет, но настаивал на том, что Россия не сошла с ума и рассматривает свой собственный ядерный арсенал как сугубо оборонительное средство сдерживания.
- Диктатор заверил, что его страна не планирует использовать ядерный сбой первым – мол, он только для самозащиты и будет применен разве что в ответ.