Во время встречи с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории – существенным результатом для России.

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Путин захотел поиграть в царя

Путин сравнил себя с русским царем Петром Великим, отметив, что, как и он, сейчас Россия теперь контролирует Азовское море.

Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские. Путин заставляет российскую аудиторию ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий,

– сказали аналитики из ISW.

Российское информационное пространство положительно отреагировало на утверждение Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны. Один блоггер, сравнив Украину с Сирией, сказал, что российские войска начали значительные победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

ISW ранее отмечала, что с лета, после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели, Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине. Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с какими-либо дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Эксперты заметили, что Путин, похоже, не хочет рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отказаться от своих целей.

17 ноября Путин сменил состав СПЛ, убрав российских правозащитников, критиковавших кремлевскую цензуру. На их место были назначены политические и доверенные лица, а также известный российский военный "корреспондент". Эксперты отметили, что использование национального органа по правам человека для защиты и создания условий для продолжения геноцидной войны в Украине подрывает заявления Кремля о приверженности России правам человека.

Диктатор продолжает звенеть ядерным оружием

Во время встречи с Советом Путин также подтвердил официальную позицию России по применению ядерного оружия. Агрессор заявил, что угроза ядерной войны растет, но Россия не будет первой, кто применит ядерное оружие. Он сказал, что российская ядерная доктрина основана на самообороне, и заявил, что любое применение Россией ядерного оружия будет ответно.

При этом Путин, несмотря на все прогнозы экспертов, похоже, не желает добиваться прекращения боевых действий на зимний период. Российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и пока отказывают себе в оперативной паузе, соответствующей передовой военной практике.

Нынешняя зацикленность Путина на наступательных операциях вокруг Бахмута и других местах способствует способности Украины сохранять военную инициативу в других частях театра военных действий,

– сказали в ISW.

Аналитики считают, что дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности украинских сил продолжать последовательные операции в течение зимы 2022 – 2023 годов без перерыва.