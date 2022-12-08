Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає за необхідне говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі.
Зверніть увагу Еволюція Шольца: як війна та імперські амбіції Путіна змінили Німеччину
Шольц заявив, що Росія має вивести війська з України
"Передусім Росія має припинити війну і вивести свої війська", – сказав німецький лідер. Водночас він додав, що після припинення бойових дій в Україні постане питання, як можна забезпечити безпеку Європи.
Звичайно, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми пропонували це ще до війни. У цій позиції нічого не змінилося,
– сказав він.
Шольц вкотре підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну. Крім того, він застеріг від конфронтації Росії з НАТО.
"Ми робимо все можливе, щоб не допустити прямої війни між Росією та НАТО. Від цього конфлікту у світі всі тільки програють", – сказав він.
Шольц провів розмову з Путіним: що відомо
- Нещодавно німецький канцлер провів чергову розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Розмова була присвячена війні Росії проти України.
- Шольц засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії.
- Канцлер закликав Путіна якомога швидше досягти дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ.
- У відповідь Путін цинічно виправдовував удари по енергосистемі України. Кремлівський диктатор закликав Шольца переглянути підходи Німеччини в контексті українських подій.