Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вважає за необхідне говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі.

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Шольц заявив, що Росія має вивести війська з України

"Передусім Росія має припинити війну і вивести свої війська", – сказав німецький лідер. Водночас він додав, що після припинення бойових дій в Україні постане питання, як можна забезпечити безпеку Європи.

Звичайно, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми пропонували це ще до війни. У цій позиції нічого не змінилося,

– сказав він.

Шольц вкотре підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну. Крім того, він застеріг від конфронтації Росії з НАТО.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити прямої війни між Росією та НАТО. Від цього конфлікту у світі всі тільки програють", – сказав він.

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