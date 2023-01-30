Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, стремление Международного олимпийского комитета допустить россиян к спортивным соревнованиям абсолютно цинично.

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Действия МОК – реклама войны и геноцида

Да, российские спортсмены якобы могут выступать под нейтральным флагом. Однако, как отметил советник главы ОП, это никак не изменяет ситуацию.

Мы будем "обнулять" репутацию МОК. Они не просто говорят, что, мол, спортсмены не отвечают за действия российских властей. Все выглядит гораздо хуже – они рекламируют войну,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что такие действия Международного олимпийского комитета демонстрируют, что можно заходить в другую страну, убивать, а затем иметь возможность выступать на соревнованиях.

"Это реклама войны и геноцида. Это абсолютно умышленная позиция (МОК – 24 Канал)", – сказал советник главы ОП.

Михаил Подоляк рассказал, почему участие россиян в соревнованиях недопустимо: смотрите видео

Российские спортсмены поддерживают "нацистскую" идеологию Путина

По словам Подоляка, две трети российских спортсменов так или иначе имеют формальное отношение к российскому центральному спортивному армейскому клубу, а также к спортивному армейскому клубу Санкт-Петербурга.

"Это люди, которые военнообязанные. Они потом принимают участие в Олимпиадах", – отметил советник главы ОП.

Он добавил, что эти спортсмены входят в команду Владимира Путина и демонстрируют, что "можно приходить куда угодно и убивать".

"Они все четко понимают и часто являются пропагандистами российского типа жизни. Это значит, что они поддерживают идеологию нацистского типа, главой которой является именно субъект Путин", – сказал Подоляк.

"Пусть президент МОК приедет в Мариуполь или Соледар"

Президент МОК Томас Бах заявил, что "Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян". По словам Подоляка, Бах открыто говорит, что геноцид – это нормальная практика.

Было бы желательно, чтобы этот субъект пообщался с семьями наших спортсменов. Ведь на войне погибло около 220 наших спортсменов. Их убивали на нашей территории, в собственных домах для того, чтобы Россия с Бахом могли посмеяться и пожать друг другу руки?

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Он добавил, что в этом вопросе речь не может идти ни о каком нейтралитете.

"Пусть Бах приедет в Мариуполь, Соледар или Угледар и посмотрит, что такое "спорт вне политики", – сказал Подоляк.

Россия использует Олимпиады, чтобы отвлечь мир перед нападениями

Советник главы ОП отметил, что Россия всегда использует спортивные состязания для отвлечения внимания мира. В частности, по словам Подоляка, именно так было с зимними Олимпийскими играми в 2014 году, которые проходили в Сочи.

Привела ли эта Олимпиада к миру? Нет, только к первому этапу вторжения России в Украину. Путин специально ожидал момента, когда мир сосредоточится на спортивных мероприятиях, чтобы потом прийти и убивать,

– подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, ситуация повторилась и с Олимпиадой-2022 в Пекине, после которой Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

"Это конкретный мотив. Россияне используют Олимпиады для того, чтобы атаковать и убивать", – отметил Подоляк.

"МОК – организация прогеноцидного типа"

Он добавил, что Украина добивается не запрета российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

Нет российских спортсменов. Есть конкретные дети, братья, мужья или родители конкретных убийц, которые приходят на другую территорию и убивают других людей,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что МОК занимается продвижением права россиян приходить куда угодно и убивать.

"К сожалению, МОК в таком виде является организацией прогеноцидного типа. И позиция Украины – это абсолютная потребность справедливости", – сказал Подоляк.

Скандальная позиция МОК: кратко