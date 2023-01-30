Про це 24 Каналу заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, прагнення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян до спортивних змагань абсолютно цинічне.

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Дії МОК – реклама війни та геноциду

Так, російські спортсмени нібито можуть виступати під нейтральним прапором. Однак, як зазначив радник глави ОП, це аж ніяк не змінює ситуацію.

Ми будемо "обнуляти" репутацію МОК. Вони не просто говорять, що, мовляв, спортсмени не відповідають за дії російської влади. Усе виглядає набагато гірше – вони рекламують війну,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, що такі дії Міжнародного олімпійського комітету демонструють, що можна заходити в іншу країну, вбивати, а після цього мати можливість виступати на змаганнях.

"Це реклама війни та геноциду. Це абсолютно зумисна позиція (МОК – 24 Канал)", – сказав радник глави ОП.

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Російські спортсмени підтримують "нацистську" ідеологію Путіна

За словами Подоляка, дві третини російських спортсменів так чи інакше мають формальне відношення до російського центрального спортивного армійського клубу, а також до спортивного армійського клубу Санкт-Петербурга.

"Це люди, які є військовозобов'язаними. Вони потім беруть участь в Олімпіадах", – зауважив радник глави ОП.

Він додав, що ці спортсмени входять до команди Владіміра Путіна і демонструють, що "можна приходити будь-куди і вбивати".

"Вони все чітко розуміють і часто є пропагандистами російського типу життя. Це значить, що вони підтримують ідеологію нацистського типу, очільником якої є саме суб'єкт Путін", – сказав Подоляк.

"Нехай президент МОК приїде до Маріуполя чи Соледара"

Президент МОК Томас Бах заявив, що "Україна хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян". За словами Подоляка, Бах відкрито говорить, що геноцид – це нормальна практика.

Було б бажано, аби цей суб'єкт поспілкувався з родинами наших спортсменів. Адже на війні загинули близько 220 наших спортсменів. Їх вбивали на нашій території, у власних будинках для того, аби Росія з Бахом могли посміятися і потиснути один одному руки?

– наголосив радник керівника ОП.

Він додав, що у цьому питанні не може йтися про жоден нейтралітет.

"Хай Бах приїде в Маріуполь, Соледар чи Вугледар і подивиться, що таке "спорт внє політіки", – сказав Подоляк.

Росія використовує Олімпіади, аби відвернути увагу світу перед нападами

Радник глави ОП зазначив, що Росія завжди використовує спортивні змагання для відволікання уваги світу. Зокрема, за словами Подоляка, саме так було з зимовими Олімпійськими іграми у 2014 році, які відбувалися у Сочі.

Чи привела ця Олімпіада до миру? Ні, лише до першого етапу вторгнення Росії в Україну. Путін спеціально очікував моменту, коли світ зосередиться на спортивних заходах, аби потім прийти і вбивати,

– наголосив радник глави ОП.

За його словами, ситуація повторилася і з Олімпіадою-2022 у Пекіні, після якої Росія почала повномасштабний наступ на Україну.

"Це конкретний мотив. Росіяни використовують Олімпіади для того, щоб атакувати та вбивати", – зауважив Подоляк.

"МОК – організація прогеноцидного типу"

Він додав, що Україна домагається не заборони російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх.

Немає російських спортсменів. Є конкретні діти, брати, чоловіки чи батьки конкретних вбивць, які приходять на іншу територію і вбивають інших людей,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що МОК займається промоцією права росіян приходити будь-куди і вбивати.

"На жаль, МОК у такому вигляді є організацією прогеноцидного типу. І позиція України – це абсолютна потреба справедливості", – сказав Подоляк.

Скандальна позиція МОК: коротко