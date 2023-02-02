Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Силы обороны рассматривают разные варианты дальнейших действий оккупантов.

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Также украинское руководство готовится к разным сценариям нового наступления России.

"Однако приоритетом для оккупантов остается Донбасс. Известен факт, что после того, как ответственным за войну в Украине назначили Валерия Герасимова, Владимир Путин поставил ему задачу захватить Донбасс до марта", – отметил Юсов.

Восток остается приоритетом для оккупантов

Спикер ГУР МО добавил, что уже сейчас наблюдается активизация вражеских сил на Востоке Украины. По словам Юсова, стратегическая цель оккупантов остается неизменной – они стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Однако нельзя исключать активность врага и на других направлениях. Как отметил Юсов, цель провокаций со стороны российских захватчиков может быть разной, в частности:

попытка отвлечения и растягивания украинских сил;

создание дополнительных центров напряжения.

"Но Восток остается приоритетом для оккупантов. Это если не считать общие шизофренические цели Путина и Кремля в отношении Украины", – сказал Юсов.

Спикер Главного управления разведки добавил, что Силы обороны прекрасно знают обо всех задачах российских оккупантов и готовят ответную реакцию.

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Цель Путина – уничтожить Украину

В январе российский диктатор назвал новую цель так называемой "спецоперации". Путин издал абсурдный тезис о том, что цель войны против Украины – это "защита России". Юсов подчеркнул, что в действительности ничего не изменилось.

Андрей Юсов Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Кроме цели лечиться и поддерживать свое угасающее здоровье, у Путина остается параноидальное желание уничтожить Украину. Это действительно геноцидное отношение к украинцам как нации и Украине как государству. И эта цель – уничтожить Украину – остается.

По словам Юсова, руководство России прекрасно понимает, что блицкриг не удался.

"Скоро будет год, как они "за 3 дня" берут Киев. Сейчас Россия выходит на войну на истощение. Мобилизационный ресурс позволяет. Все новые и новые мобилизованные будут прибывать на территорию Украины", – отметил представитель Главного управления разведки.

Он добавил, что это формирует задачу для Украины и антипутинской коалиции. Юсов подчеркнул, что именно 2023 должен стать решающим для того, чтобы сломать военную машину Путина в Украине.

Кремль хочет увеличить армию до 2 миллионов

По данным украинской разведки, сейчас в Украине воюют около 326 тысяч российских военных. Россия намерена и дальше увеличивать свое войско. В частности, министр обороны страны-агрессора заявил о планах создать 1,5-миллионную армию.

На самом деле, Кремль будет готовить армию до 2 миллионов. К военному руководству России пришло осознание того, что с современной техникой, высокоточным оружием и боекомплектом у них огромные проблемы. Поэтому сегодня россияне компенсируют это именно живой силой.

– объяснил Юсов.

Спикер ГУР МО добавил, что Россия привлекает к войне разные категории населения.

Это и заключенные, завербованные разными частными военными компаниями. Юсов добавил, что речь идет не только о ПВК "Вагнера", но и о других структурах, которые официально действуют от российского минобороны.

А также – россияне, призванные в рамках так называемой "частичной" мобилизации, которую российский диктатор объявил в сентябре 2022 года.

Мобилизация в России не останавливалась

Юсов добавил, что в России продолжают призывать людей в оккупационное войско.

"Мобилизация в России продолжается, она не останавливается. У Путина сейчас есть понимание, что россияне будут терпеть этот поток погибших в пакетах. И пока действительно терпят", – сказал спикер ГУР МО.

Он добавил, что рано или поздно у россиян все-таки произойдет психологический слом в этом вопросе.

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