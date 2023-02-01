Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Однако, концентрация россиян в Донбассе откроет для нас Запорожское направление.

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Наступление невозможно по всему участку фронта

Гетман отметил, что планы на вторую волну наступления были известны еще летом – осенью. Все понимали, что он будет примерно в феврале, в годовщину вторжения. Россияне будут использовать мобилизованных, имеющуюся технику. Но они и не скрывают наступление, в частности, с севера на Харьков – Полтаву – Днепр и с юга на Запорожье – Днепр.

Таким образом, хотят взять нашу группировку в определенное оперативное окружение. Хватит ли на это сил? Да, мы постоянно говорим о большом количестве мобилизованных, но для того, чтобы эти люди были какой-то боеспособной единицей, они должны иметь определенное количество тяжелой техники, в частности, танки, БМП, БТР и т.д.

– заметил военный аналитик.

Он добавил, что у них с этим проблемы, даже согласно их штатным расписаниям. Их промышленность не успевает производить столько, сколько им нужно. Из резервов они лишь до 3 тысяч танков могут привести в порядок. Плюс мы видели, как им передали 31 танк Т-34, и россияне гордились, что эта техника сама доехала до порта.

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Пехота со стрелковым оружием

По словам военного аналитика, основные силы для наступления россиян – это пехота со стрелковым оружием. Их много, и россиянам их не жалко. Не надо забрасывать врага шапками, они умели и умеют воевать. Мобилизированными, которых они бросили сразу на поле боя, удержали фронт, не дали ВСУ развить наступление, хотя и потеряли 10% людей.

"Однако это позволило им другие 90% вооружить, одеть и подготовиться. Это их тактика со времен Второй мировой войны. Кто помнит "крылатое" выражение Жукова о том, как разминировать минные поля - пускаем вперед пехоту, а затем идут основные силы , 10% погибнут, зато другие пройдут", – подчеркнул Гетьман.

Как он отметил, нам нужно дальнобойное оружие, чтобы уничтожать тыл врага, где сосредоточены склады, места скоплений и т.д. К сожалению, преимущество в людях и боекомплекте остается на стороне россиян. Впрочем, мы помним, как в начале вторжения мы удержали россиян и без такой значительной западной помощи, а благодаря мужеству и мастерству ВСУ.

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