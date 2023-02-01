Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Однак, концентрація росіян на Донбасі відкриє для нас Запорізький напрямок.

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Наступ неможливий по всій ділянці фронту

Гетьман зазначив, що плани на другу хвилю наступу були відомі ще влітку – восени. Усі розуміли, що він буде приблизно в лютому, на річницю вторгнення. Росіяни будуть використовувати мобілізованих, наявну техніку. Та вони й не приховують наступ, зокрема з півночі на Харків – Полтаву – Дніпро та з півдня на Запоріжжя – Дніпро.

Таким чином хочуть узяти наше угруповання в певне оперативне оточення. Чи вистачить на це сили? Так, ми постійно кажемо про велику кількість мобілізованих, але для того, щоб ці люди були якоюсь боєздатною одиницею, вони мають мати певну кількість важкої техніки, зокрема, танки, БМП, БТР тощо,

– зауважив військовий аналітик.

Він додав, що в них із цим проблеми, навіть згідно з їхніми штатними розкладами. Їхня промисловість не встигає виробляти стільки, скільки їм необхідно. З резервів вони лише до 3 тисяч танків можуть привести до ладу. Плюс, ми бачили, як їм передали 31 танк Т-34, і росіяни пишались, що ця техніка сама доїхала до порту.

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Піхота зі стрілецькою зброєю

За словами військового аналітика, основні сили для наступу росіян – це піхота зі стрілецькою зброєю. Їх багато, й росіянам їх не шкода. Не треба закидати ворога шапками, вони вміли й уміють воювати. Мобілізованими, яких вони кинули одразу на поле бою, вони втримали фронт, не дали ЗСУ розвинути наступ, хоч і втратили 10% людей.

"Однак це дало їм змогу інші 90% озброїти, одягнути й підготуватись. Це їхня тактика з часів Другої світової війни. Хто пам'ятає "крилатий" вислів Жукова про те, як розміновувати мінні поля – пускаємо вперед піхоту, а потім ідуть основні сили, 10% загинуть, зате інші пройдуть", – наголосив Гетьман.

Як він зазначив, нам треба далекобійна зброя, аби знищувати тил ворога, де зосереджені склади, місця скупчень тощо. На жаль, перевага в людях і боєкомплекті залишається на боці росіян. Утім ми пам'ятаємо, як на початку вторгнення ми втримали росіян і без такої значної західної допомоги, а завдяки мужності й майстерності ЗСУ.

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