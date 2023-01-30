Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. Міністр оборони України Олексій Резніков також зазначав, що авіація може змінити хід війни на користь України.

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Світан наголосив, що літаки справді дуже важливі для подальших дій Збройних Сил України, зокрема для контрнаступу. Однак також Україні потрібно захистити небо від ворожої авіації та ракет.

Якщо виходити із парадигми "Проси більше, а отримаєш стільки, скільки треба", то нам потрібно близько 200 літаків. Це і для наступальних операцій на фронті, і аби закрити небо,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що Україна може обійтися й 100 – 120 літаками. Цієї кількості вистачить для виконання 1 – 2 наступальних операцій.

Військовий авіапарк України застарів навіть за мірками СРСР

Однак, за словами льотчика-інструктора, нам потрібно повністю переозброїти нашу авіацію на нові типи літаків.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Той авіапарк, який у нас є, – він, м'яко кажучи, застарілий навіть за мірками Радянського Союзу. На ньому можна виконувати певні бойові завдання, однак повністю розкрити можливості авіації просто неможливо.

Військовий експерт пояснив, що використовувати наявну в Україні авіацію на повну потужність неможливо з 2 причин.

Український авіапарк має дуже застарілу авіоніку. Електронні системи, що використовуються на повітряних суднах, були розроблені ще у минулому тисячолітті.

Також проблема у старих типах озброєння, які несуть наші винищувачі, перехоплювачі, штурмовики та бомбардувальники.

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Україні потрібно 5 – 6 авіаційних бригад

Льотчик-інструктор наголосив, що для того, аби оновити стару техніку, потрібно саме близько 200 машин.

"Тобто це 5 – 6 авіаційних бригад. Йдеться про 2 – 3 ескадрильї – залежно від комплектації бригад", – зауважив Світан.

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