Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів журналістам на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.
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Яке рішення Польщі щодо надання Україні винищувачів
Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації,
– сказав Моравецький.
Реакція ОП на заяву Польщі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на слова прем'єра Польщі.
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки та винищувачі – чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", – написав він.
У Пентагоні точаться дискусії щодо надання Україні винищувачів
- У Міністерстві оборони США обговорюють питання відправки в Україну винищувачів F-16. Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.
- "Оскільки Україна готується розпочати новий контрнаступ, щоб відвоювати територію навесні, кампанія в Міністерстві оборони щодо винищувачів набирає обертів", – йдеться у матеріалі.
- Високопосадовці зазначають, що Україна офіційно ще не просила надати їй F-16. Наразі Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи ППО як більш нагальні потреби.
- За інформацією іншого джерела, США можуть знадобитися "тижні" щоб схвалити постачання власних винищувачів F-16 чи схвалити реекспорт з інших країн.
- Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти надання Україні сучасних винищувачів. За його словами, рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО. Наприкінці він додав, що "не допустить такої ескалації".