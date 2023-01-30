Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів журналістам на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.

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Яке рішення Польщі щодо надання Україні винищувачів

Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації,

– сказав Моравецький.

Реакція ОП на заяву Польщі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на слова прем'єра Польщі.

"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки та винищувачі – чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", – написав він.

У Пентагоні точаться дискусії щодо надання Україні винищувачів