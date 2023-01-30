Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил журналистам на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.

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Какое решение Польши о предоставлении Украине истребителей

Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации,

– сказал Моравецкий.