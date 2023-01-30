Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Министр обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины.
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Свитан подчеркнул, что самолеты действительно очень важны для дальнейших действий Вооруженных Сил Украины, в частности, для контрнаступления. Однако также Украине нужно защитить небо от вражеской авиации и ракет.
Если исходить из парадигмы "Проси больше, а получишь столько, сколько нужно", то нам нужно около 200 самолетов. Это и для наступательных операций на фронте, и чтобы закрыть небо,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Он добавил, что Украина может обойтись и 100 – 120 самолетами. Этого количества хватит для выполнения 1 – 2 наступательных операций.
Военный авиапарк Украины устарел даже по меркам СССР
Однако, по словам лётчика-инструктора, нам нужно полностью перевооружить нашу авиацию на новые типы самолетов.
Тот авиапарк, который у нас есть – он, мягко говоря, устаревший даже по меркам Советского Союза. На нем можно выполнять определенные боевые задачи, однако полностью раскрыть возможности авиации просто невозможно.
Военный эксперт объяснил, что использовать существующую в Украине авиацию на полную мощность невозможно по 2 причинам.
- Украинский авиапарк имеет очень устаревшую авионику. Электронные системы, используемые на воздушных судах, разработаны еще в прошлом тысячелетии.
- Также проблема в старых типах вооружения, которые несут наши истребители, перехватчики, штурмовики и бомбардировщики.
Роман Свитан сказал, сколько современных самолетов нужно Украине: смотрите видео
Украине нужно 5 – 6 авиационных бригад
Летчик-инструктор подчеркнул, что для того чтобы обновить старую технику, нужно именно около 200 машин.
"То есть это 5 – 6 авиационных бригад. Речь идет о 2 – 3 эскадрильях – в зависимости от комплектации бригад", – отметил Свитан.
Западные самолеты для Украины: коротко
- Украина хочет обновить весь парк советских самолетов. Они уже морально и физически устарели. И работают только благодаря украинским пилотам.
- Как рассказал Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ, Украина нуждается в самолетах западного производства. Игнат отметил, что украинской стороне нужно сразу 5 бригад.
- Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности передачи Украине современных истребителей. Макрон подчеркнул, что тема самолетов не табуирована.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна также не исключает передачу Украине истребителей F-16. Однако это возможно только в координации с НАТО.