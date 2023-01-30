Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Однако, по его словам, самолеты и ракеты Киеву предоставят не Соединенные Штаты Америки.

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Пионтковский предположил, что такую военную помощь Украине могут предоставить другие союзники.

Разговор между Борисом Джонсоном и Беном Уоллесом

Публицист напомнил, что в декабре 2022 года в британском парламенте состоялся разговор между бывшим премьером Борисом Джонсоном и министром обороны Беном Уоллесом.

Джонсон спросил, есть ли у Великобритании средства, которые могут помочь украинцам остановить варварские обстрелы со стороны России. Уоллес ответил, что Великобритания имеет такие ресурсы. Это Storm Shadow – крылатые ракеты воздушного базирования,

– рассказал Пионтковский.

Оппозиционер отметил, что министр обороны Великобритании выразил готовность предоставить Украине такие ракеты, если Россия не перестанет обстреливать Украину.

Стрим Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео

Поляки и британцы адаптировали самолеты МиГ-29 для ракет Storm Shadow

По словам публициста, поскольку Storm Shadow – это ракеты воздушного базирования, для них нужны соответствующие самолеты.

"Мне точно известно из источников в Вашингтоне, что это были не пустые слова. Также уже давно идут разговоры о том, что Польша готова передать Украине советские самолеты МиГ-29", – сказал оппозиционер.

Он напомнил, что ранее предоставлению Украине самолетов МиГ помешали бюрократические моменты с НАТО. Однако сейчас, по словам Пионтковского, такой процесс вполне возможен.

Весь следующий месяц после разговора Джонсона с Уоллесом поляки и британцы работали над адаптацией самолетов МиГ-29, чтобы они могли нести британские ракеты. В ближайшее время Польша и Великобритания могут передать Украине 20 – 30 самолетов МиГ-29, оснащенных ракетами Storm Shadow,

– рассказал оппозиционер.

Пионтковский отметил, что официальная дальность таких ракет – 600 километров. Однако эксперты предполагают, что Storm Shadow способны поражать объекты на расстоянии до 1 тысячи километров.

В России уже боятся ракет Storm Shadow

По словам российского публициста, о том, что вероятность предоставления Украине ракет Storm Shadow вполне реальна, свидетельствует паника у российских пропагандистов.

Как отметил Пионтковский, именно об этих ракетах на одном из пропагандистских шоу говорил полковник Михаил Ходаренок, когда-то работавший в главном оперативном управлении генштаба России.

"Россияне уже боятся этих ракет. На том шоу оценивали мощности ПВО Москвы. И Ходаренок говорил о Storm Shadow как об угрозе для Москвы", – отметил оппозиционер.

Украина может выдвинуть ультиматум жителям Москвы

Как отметил Пионтковский, после того, как Великобритания и Польша предоставят Украине самолеты с ракетами, Киев может нанести сильный удар по Москве. Однако не физический, а политический и психологический.

Украинские власти могут сделать заявление, что в случае новой ракетной атаки на украинские города Украина ударит по определенным объектам в Москве. Это будет серьезным сигналом и для российских элит, и для общества.

– подчеркнул публицист.

Он добавил, что жители Москвы согласились на то, чтобы гибли украинцы и даже мобилизованные россияне, лишь бы Владимир Путин мог удовлетворить свою "геополитическую похоть".

"Если же поставить москвичей перед выбором, готовы ли они гибнуть под ракетами ради фантазий Путина, 99% из них будут против. Эта неготовность определенным образом отразится на политических решениях руководства России", – отметил Пионтковский.

Большой удар по Путину

Он добавил, что важна именно такая формулировка вопроса, которая станет огромным ударом по диктатору.

"Если Путин на следующий день нанесет удар по украинскому городу, а в ответ на Москву полетят десятки ракет Storm Shadow, то все в России поймут, что виноват в этом только Путин", – сказал публицист.

Украина просит самолеты у союзников: коротко