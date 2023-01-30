Про це він сказав журналістам напередодні візиту до Нідерландів. Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів Україні, він відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

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Макрон назвав умову передачі літаків Україні

При цьому Макрон додав, що військова допомога Україні не має бути "ескалаційною" та "послаблювати французьку армію".

Ми розглядатимемо це в кожному конкретному випадку

– сказав лідер Франції.

Макрон наголосив, що рішення буде ухвалюватися за умови, що техніка не буде використовуватися для ударів по території Росії.