Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти мають намір провести кілька етапів наступальних дій, протягом яких ворог намагатиметься вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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Аналітики припускають, що ці етапи можуть затягнутися на період від 6 до 12 місяців. Військовий експерт зазначив, що такі дії окупантів гратимуть на користь ЗСУ.

"Чим більше росіяни будуть концентруватися на Донбасі, тим менше у них залишатиметься військ на Запорізькому фронті", – зауважив Світан.

"Гойдалки" з перекиданням сил

За словами полковника запасу ЗСУ, тут грає роль не загальна кількість, а співвідношення військ з обох сторін. Наприклад, умовно зараз в районі Оріхова у Запорізькій області у нас є 30 тисяч військових, і у росіян така ж кількість.

Є певний паритет і ми стоїмо, не рухаючись. А якщо, припустимо, у нас там буде 100 тисяч, то росіянам доведеться туди перекидати певну кількість військ, забираючи їх з Донецького фронту,

– зазначив військовий експерт.

Світан додав, що такі "гойдалки" у залежності від кількості військ і готовності до руху можуть відбуватися постійно. За його словами, російські війська будуть перекидати в основному резерви.

"Тобто загальний тиск вони можуть залишати, однак конкретику будуть прибирати. Росіяни посилюватимуть певну ділянку фронту рівно настільки, аби ми не змогли виконати певні наступальні дії", – припустив Світан.

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Перспективи для ЗСУ для наступу на Запоріжжі

Військовий експерт наголосив, що при ухваленні рішення про наступ проявиться уся майстерність Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Генштабу. Світан пояснив, що поки окупанти зайняті Донбасом, українські військові можуть зосередити зусилля на Запорізькому напрямку.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт ЗСУ можуть виконати певні дії, протягом 2 – 5 днів встигнувши перекинути резерви, і спіймати росіян на "протиході". Саме так було на Харківщині, коли наші війська пішли з Балаклії на Куп'янськ. Всі росіяни тоді вирушили в Херсон, а ми їх впіймали і пройшли на Куп'янськ.

Полковник запасу ЗСУ додав, що приблизно так ситуація може розвиватися і на Запорізькому фронті. Світан вважає, що військово-політичне керівництво "ловитиме" такі періоди для початку наступальних дій на цьому напрямку.

Ситуація на фронті: коротко