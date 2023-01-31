Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. В Институте изучения войны считают, что оккупанты намерены провести несколько этапов наступательных действий, в течение которых враг постарается выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Аналитики предполагают, что эти этапы могут затянуться на период от 6 до 12 месяцев. Военный эксперт отметил, что такие действия оккупантов будут играть в пользу ВСУ.

"Чем больше россияне будут сконцентрироваться на Донбассе, тем меньше у них будет оставаться войск на Запорожском фронте", – отметил Свитан.

"Качели" с перебрасыванием сил

По словам полковника запаса ВСУ, здесь играет роль не общее количество, а соотношение войск с обеих сторон. К примеру, условно сейчас в районе Орехова в Запорожской области у нас есть 30 тысяч военных, и у россиян такое же количество.

Есть определенный паритет и мы стоим, не двигаясь. А если, допустим, у нас там будет 100 тысяч, то россиянам придется туда пеербрасывать определенное количество войск, забирая их с Донецкого фронта,

– отметил военный эксперт.

Свитан добавил, что такие "качели" в зависимости от количества войск и готовности к движению могут происходить постоянно. По его словам, российские войска будут перебрасывать в основном резервы.

"То есть общее давление они могут оставлять, однако конкретику будут убирать. Россияне будут усиливать определенный участок фронта ровно настолько, чтобы мы не смогли выполнить определенные наступательные действия", – предположил Свитан.

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Перспективы для ВСУ для наступления в Запорожской области

Военный эксперт подчеркнул, что при принятии решения о наступлении проявится все мастерство Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Генштаба. Свитан объяснил, что пока оккупанты заняты Донбассом, украинские военные могут сосредоточить усилия на Запорожском направлении.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт ВСУ могут выполнить определенные действия, в течение 2 – 5 дней успев перебросить резервы, и поймать россиян на "противоходе". Именно так было в Харьковской области, когда наши войска ушли из Балаклеи на Купянск. Все россияне тогда отправились в Херсон, а мы их поймали и прошли на Купянск.

Полковник запаса ВСУ добавил, что примерно так ситуация может развиваться и на Запорожском фронте. Свитан считает, что военно-политическое руководство будет "ловить" такие периоды для начала наступательных действий в этом направлении.

Ситуация на фронте: коротко