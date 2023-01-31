Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, російські загарбники дійсно активно розповідають, що готуються до наступу на Півночі.

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Як зазначив Сазонов, окупанти також розганяють інформацію про підготовку шкіл для розміщення додаткового особового складу у Брянській області Росії. Окрім того, російська влада звітує про стягування ресурсів до Курської області – нібито для захисту кордону.

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Військовий ЗСУ наголосив, що усе це – лише напускання туману.

Ми слідкуємо за концентрацією сил та техніки, за тим, куди везуть поповнення, боєкомплект, тобто де збирається "кулак". А заяви у ЗМІ й такі розповіді – це більше відволікання уваги,

– зазначив Сазонов.

Він додав, що неясно, кого росіяни намагаються ввести в оману. Якщо таким чином окупанти хочуть обвести навколо пальця ЗСУ, то це неможливо. Адже українські військові вірять власній розвідці, а не російським ЗМІ.

Сазонов припустив, що розповіді про підготовку до атаки у Харківській області можуть бути спрямовані насамперед на російське населення.

"Не виходить біля Бахмута – поки розкажемо своїм з телевізора про те, що розгортаємо наступ на Харківщині. А, може, й українці повірять, і ми потім вдаримо по Бахмуту", – припустив боєць ЗСУ.

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Сазонов зауважив, що росіяни потрапили саме у таку інформаційну пастку у 2022 році.

Кирило Сазонов Військовий ЗСУ Олександр Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ – 24 Канал) дуже добре впіймав їх на цій темі. Ми реально отримали команду готуватися йти на Херсон, кинули туди всі резерви. Нас зірвали, кого звідки. Ми всі вийшли до Херсона і готувалися до його звільнення. А росіяни готувалися його захищати.

Однак, за словами військового, у той же час українські захисники здійснили успішний рейд у тил ворога на Харківщині й почали блискавично звільняти регіон.

"Можливо, окупанти намагаються повторити досвід Сирського. Однак ми не настільки довірливі. Ми бачимо, що вони концентрують сили на Сході, а зовсім не на Півночі", – наголосив Сазонов.

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