Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону. Він зазначив, що захисники звільнили більше, ніж планували, пише 24 канал.

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Окупанти в паніці тікали з позицій

Сирський розповів, що перед контрнаступом проблема була в тому, щоб забезпечити наступальні угруповування необхідною кількістю боєприпасів. Він зазначив, що наші люди були готові, вони всі брали участь в жорстких боях.

Просто набридло відступати. Ми відчували, що потрібно нанести десь такий удар, щоб ворог похитнувся і посипався,

– сказав військовий.

За його словами, дії ЗСУ були настільки швидкі і неочікувані для загарбників, що це призвело до паніки, втрати управління та втечі.

ЗСУ зібрали багато трофеїв

Командувач сказав, що під час наступу на Харківщині українські бійці захопили велику кількість російської техніки. Крім того, захисники просунулися і звільнили значно більше території, ніж планували.

Сирський каже, що під час наступу планували деокупувати значно менше територій. Проте, за його словами, це дало значний поштовх для подальших наступальних дій українських військових.

Яка ситуація наразі у Херсонській області