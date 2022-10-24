У Харкові з'явився тимчасовий майданчик зберігання безпечних решток від вибухонебезпечних предметів, якими Росія здійснювала обстріл міста, пише 24 канал. У ДСНС розповіли, що не вели облік безпечних решток, однак на майданчику понад 5 тисяч таких одиниць.
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На майданчику понад 5 тисяч використаних боєприпасів
На так званому кладовищі боєприпасів рештки від "Граду", "Урагану", "Смерча" й "Торнадо-С". Також є залишки "Калібрів" та "Іскандерів", якими ворог обстрілював Харків.
У ДСНС заявляють, що безпечні рештки російських боєприпасів – це доказова база, яку будуть використовувати у судах.
Кладовище боєприпасів у Харкові / Фото Анна Черненко, 24 канал
Також ЗМІ опублікували відео з майданчика, де розміщені безпечні залишки боєприпаси, якими Росія обстрілювала Харків.
Кладовище боєприпасів у Харкові: відео
Росія більше не може обстрілювати Харків артилерією
- Повідомляється, що наразі Росія обстрілює Харків здебільшого зенітними ракетами С-300 та дрони. Водночас артилерія ворога більше не дістає до Харкова.
- Слід зазначити, що російська артилерія більше не може діставати до Харкова завдяки вдалому контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Наші воїни звільнили від окупантів майже всю Харківську область.
- Відтак, через невдачі ворог у відчаї обстрілює цивільне населення та інфраструктуру. Зокрема, окупанти вранці 21 жовтня атакували ракетами Харків. Росіяни влучили в одне з підприємств міста. Серед шести поранених – 4 жінок та 2 чоловіків. Всі вони були госпіталізовані у стані середньої важкості.
- Також російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову зранку 18 жовтня. Відомо, що 8 смертоносних снарядів противник запустив з Бєлгорода.
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