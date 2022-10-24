В Харькове появилась временная площадка хранения безопасных остатков от взрывоопасных предметов, которыми Россия совершала обстрел города, пишет 24 канал. В ГСЧС рассказали, что не вели учет безопасных остатков, однако на площадке более 5 тысяч таких единиц.

Кстати Резников показал, какие высокоточные ракеты чаще всего прилетали по Украине.

На площадке более 5 тысяч использованных боеприпасов

На так называемом кладбище боеприпасов остатки от "Града", "Урагана", "Смерча" и "Торнадо-С". Также есть остатки "Калибров" и "Искандеров", которыми враг обстреливал Харьков.

В ГСЧС заявляют, что безопасные остатки российских боеприпасов – это доказательная база, которую будут использовать в судах.

Кладбище боеприпасов в Харькове / Фото Анна Черненко, 24 канал

Также СМИ опубликовали видео с площадки, где размещены безопасные остатки боеприпасов, которыми Россия обстреливала Харьков.

Кладбище боеприпасов в Харькове: видео

Россия больше не может обстреливать Харьков артиллерией

Сообщается, что Россия обстреливает Харьков в основном зенитными ракетами С-300 и дроны. В то же время артиллерия врага больше не достает до Харькова.

Следует отметить, что российская артиллерия больше не может доставать в Харьков благодаря удачному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области. Наши воины освободили от оккупантов почти всю Харьковскую область.

Следовательно, из-за неудач враг в отчаянии обстреливает гражданское население и инфраструктуру. В частности, утром 21 октября захватчики атаковали ракетами Харьков. Россияне попали в одно из предприятий города. Среди шести раненых – 4 женщины и 2 мужчины. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову утром 18 октября. Известно, что восемь смертоносных снарядов противник запустил из Белгорода.

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