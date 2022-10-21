В результате циничной атаки россиян есть раненые и пострадавшие. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Что известно о раненых в Харьковской области

Среди этих 6 раненых – 4 женщин и 2 мужчины. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Медики говорят, что угрозы их жизни нет,

– сообщила корреспондентка.

Кроме того, неспокойно было и в Харьковской области. Известно о 4 госпитализированных гражданских украинцах, получивших ранения в результате ракетных обстрелов врага:

Купянск – 55-летний мужчина, который обратился к врачам из-за получившего накануне ранения;

Купянский район – 56-летний мужчина и 58-летняя женщина;

Богодуховский район – мужчина 38 лет.

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Статистика потерь в регионе

По состоянию на 21 октября, без учета сегодняшних раненых, в Харьковской области 2 500 раненых и 1 500 тысяч погибших гражданских жителей, среди которых 76 детей.

К тому же в регионе продолжают эксгумировать тела. В настоящее время известно об эксгумации 500 тел. Однако в полиции заявляют, что количество будет расти, потому что каждый день становится известно о новых стихийных захоронениях.

Кроме жестоких убийств мирных людей, оккупанты также разрушают жилищную инфраструктуру. В общей сложности по области около 11 тысяч подтвержденных фактов разрушений именно гражданской инфраструктуры.

Только по Харькову цифры таковы: более 4 тысяч многоэтажек разрушены или повреждены, частных домов – более 2 700,

– отметила корреспондентка.

К сожалению, количество разрушений будет только расти, ведь россияне и дальше продолжают бить по мирным украинским городам.

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Россияне утром дважды обстреливали Харьков

После 10 утра оккупанты снова обстреляли город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар нанесли также по Киевскому району. Предварительно известно, что раненых в результате второй атаки врага нет.

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