Об этом написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что изверги обязательно будут наказаны.
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Подробнее о попадании по школе
Российские захватчики нарушают все нормы международного права и правила ведения войны. Они цинично обстреливают здания, никак не относящиеся к военным объектам.
В частности, 20 октября оккупанты обстреляли детскую специализированную школу в Камышевахе. В Офисе президента отреагировали на прилет.
Россияне обстреляли специализированную детскую школу в Запорожской области / Фото Кирилл Тимошенко
Кирилл Тимошенко сообщил, что жертв, к счастью, нет. Однако в поселке разрушены гражданская инфраструктура и некоторые жилые дома. Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что россияне – террористы, которые обязательно будут наказаны за все, что сделали.
Последствия вражеского удара по Комышевахе / Фото Кирилл Тимошенко
Обратите внимание Есть серьезные разрушения: оккупанты ночью попали по энергетическому объекту на Криворожье
Оккупанты ночью обстреляли Николаевщину дронами-камикадзе
В ночь на 20 октября захватчики атаковали Николаевскую область иранскими беспилотниками "Shahed-136". Украинским силам ПВО удалось сбить 14 вражеских дронов.
К сожалению, некоторые из них все же попали в цель. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
4 беспилотника попали в учебное заведение Николаева. Еще один дрон упал на закрытую частную территорию.
Из-за этого начались 2 пожара, которые уже удалось ликвидировать. Жертв или пострадавших нет, сообщил Виталий Ким.
Как распознать иранский беспилотник и что делать, если увидели его / Инфографика 24 канала
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