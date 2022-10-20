Про це написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він додав, що "нелюди обов'язково будуть покарані".

Читайте також Окупанти дронами-камікадзе вдарили по мерії Енергодара: момент прильоту потрапив на відео

Детальніше про влучання по школі

Російські загарбники порушують усі норми Міжнародного права та правила ведення війни. Вони цинічно обстрілюють будівлі, що жодним чином не стосуються воєнних об'єктів.

Зокрема 20 жовтня окупанти обстріляли дитячу спеціалізовану школу в Комишувасі. В Офісі президента відреагували на приліт.



Росіяни обстріляли спеціалізовану дитячу школу у Запорізькій області / Фото Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко повідомив, що жертв, на щастя, немає. Проте у селищі зруйновано цивільну інфраструктуру та деякі житлові будинки. Заступник керівника ОП наголосив, що росіяни – терористи, які обов'язково будуть покарані за все, що зробили.



Наслідки ворожого удару по Комишувасі / Фото Кирило Тимошенко

Важливо! Росія – країна-терористка, що нехтує будь-якими правилами моралі та закону. Коли чуєте сигнал повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття. Не наражайтеся на смертельну небезпеку та бережіть себе і своїх близьких.

Зверніть увагу Є серйозні руйнування: окупанти вночі поцілили по енергетичному об'єкту на Криворіжжі

Окупанти вночі обстріляли Миколаївщину дронами-камікадзе

У ніч проти 20 жовтня загарбники атакували Миколаївську область іранськими безпілотниками "Shahed-136". Українським силам ППО вдалося збити 14 ворожих дронів.

На жаль, деякі з них усе ж влучили в ціль. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

4 безпілотники поцілили в навчальний заклад Миколаєва. Ще один дрон впав на закриту приватну територію.

Через це почалися 2 пожежі, які вже вдалося ліквідувати. Жертв чи постраждалих немає.



Як розпізнати іранський безпілотник та що робити, якщо побачили його / Інфографіка 24 каналу

До теми – Про ситуацію в Кривому Розі після ворожих обстрілів: дивіться відео