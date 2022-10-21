Утром в Запорожье прогремели шесть взрывов. По информации ОВА, вражеский снаряд попал на территорию образовательного учреждения. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры.

Интересно Работникам ЗАЭС, которые подпишут контракт с "Росатомом", грозит мобилизация – Энергоатом

Что известно о пострадавших

В результате обстрела четверо работников патрульной полиции получили осколочные ранения. Их госпитализировали в медицинские учреждения города. Погибших в результате ракетных ударов нет. Травмирован один гражданский.

В Запорожской ОВА отметили, что российские наемники пытаются наносить ракетные удары по инфраструктуре города в такие часы, чтобы нанести как можно больше жертв.

Какие разрушения испытала инфраструктура

В пятиэтажке была повреждена газовая труба, произошло возгорание. После ракетного удара на территории Запорожья могут остаться части опасных боеприпасов.

Правоохранители призывают горожан не приближаться к подозрительным предметам, а в случае их обнаружения безотлагательно информировать экстренные службы.

Обстрелы Запорожья: что известно

В результате утренних обстрелов на территории города могут остаться обломки ракет. В сети уже опубликовали фото ракеты, не разорвавшейся в одном из районов Запорожья.

Россияне атаковали город Энергодар в Запорожской области в ночь на 19 октября. Обнародовали момент попадания беспилотника в оккупационную "администрацию".

В этот же день оккупанты более 6 часов обстреливали город Орехов на Запорожье. В результате циничного обстрела известно о 8 раненых.

19 октября глава Кремля Владимир Путин ввел военное положение во временно оккупированной Запорожской и Херсонской областях и на Донбассе. Указ вступает в силу дня официального опубликования.

Сообщили новые детали утреннего обстрела Запорожья: смотрите видео