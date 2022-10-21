Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты снова совершили атаку по Запорожью. В результате обстрела на территории города могут остаться обломки ракет.
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Из-за обстрелов пострадала инфраструктура города
Он призвал горожан не трогать и не подходить к обломкам близко. Старух отметил, что части боеприпасов взрывоопасны.
Секретарь городского совета Анатолий Куртев рассказал, что предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется,
– говорится в сообщении Куртева.
В сети опубликовали фото ракеты, не разорвавшейся в одном из районов Запорожья.
В Запорожье не разорвалась российская ракета / Фото местные тг-каналы
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в Запорожье зафиксирован "прилет" в пятиэтажный жилой дом. В результате прорвало газовую трубу. Информация о пострадавших пока не поступала.
Прилет в жилой дом Запорожья / Фото с телеграма Геращенко
В Запорожье россияне обстреляли жилой дом / Фото с телеграма Геращенко
Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото остатков на улицах Запорожья российских зенитных ракет С-300.
Оккупанты ударили ракетами С-300 / Фото Цаплиенко
Остатки ракеты С-300 В Запорожье / Фото Цаплиенко
В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Запорожья в жилом многоэтажном доме повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена.
Также спасатели обнаружили во дворе жилого дома и изъяли для дальнейшего уничтожения боевую часть от ЗРК С-300.
Последствия обстрела Запорожья / Фото ГСЧС
Россия два дня не атаковала Запорожье
- В предыдущий раз Россия обстреляла Запорожье ночью 18 октября. Оккупанты ударили "шахидами", в результате чего возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.
- Также россияне атаковали Запорожье в ночь на 17 октября. Враг совершил ракетную атаку на областной центр, но, к счастью, своей цели оккупант не достиг. Обошлось без разрушений и пострадавших.
- В то же время российские военные более 6 часов обстреливали город Орехов Запорожской области. В результате циничного обстрела известно о 8 раненых.
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