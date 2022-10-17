В Запорожской области остается угроза повторных ракетных ударов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Важно Оккупанты "демилитаризовали" ракетами 2 школы на Запорожье, еще одна попала в парк
Что известно об ударе по Запорожью
По словам Старуха, ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет.
Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности,
– подчеркнул глава региона.
Россияне постоянно атакуют Запорожье
- 16 октября российские оккупанты снова атаковали ракетами Запорожье. Разрушениям подверглись школы и частные дома.
- 15 октября враг выпустил по Запорожью 10 ракет по ЗРК С-300. В результате атаки разрушениям подверглись ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.
- Утром 14 октября российские захватчики нанесли удар по Запорожью. Враг попал в объекты инфраструктуры.
- Также оккупанты 12 октября выпустили по Запорожской области семь ракет. Под завалами оказались мирные люди, среди которых семья с ребенком.
- Вечером 11 октября Запорожская область оказалась под ударом захватчиков. Неспокойно было в Орехове и Степногорске.
- В результате обстрела Запорожья 2 ракеты ударили в автосалон – на месте возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Но из-за попадания ракеты погиб 1 человек. Погибший работал охранником автосалона.