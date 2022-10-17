У Запоріжжі залишається загроза повторних ракетних ударів. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Що відомо про удар по Запоріжжю

За словами Старуха, вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає.

Є ймовірність повторних атак. Дотримуємось правил безпеки,

– наголосив очільник регіону.

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