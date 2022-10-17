У Запоріжжі залишається загроза повторних ракетних ударів. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Важливо Окупанти "демілітаризували" ракетами 2 школи на Запоріжжі, ще одна влучила в парк
Що відомо про удар по Запоріжжю
За словами Старуха, вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає.
Є ймовірність повторних атак. Дотримуємось правил безпеки,
– наголосив очільник регіону.
Росіяни постійно атакують Запоріжжя
- 16 жовтня російські окупанти знову атакували ракетами Запоріжжя. Руйнувань зазнали школи та приватні будинки.
- 15 жовтня ворог випустив по Запоріжжю 10 ракет із ЗРК С-300. Внаслідок атаки руйнувань зазнали низка об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури.
- Зранку 14 жовтня російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Так, ворог влучив в об'єкти інфраструктури.
- Також окупанти 12 жовтня випустили по Запорізькій області сім ракет. Під завалами опинилися мирні люди, серед яких і сім'я з дитиною.
- Ввечері 11 жовтня Запорізька область опинилася під ударом загарбників. Неспокійно було в Оріхові та Степногірську.
- Унаслідок обстрілу Запоріжжя 2 ракети вгатили в автосалон – на місці виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Втім, через влучання ракети загинула 1 людина. Загиблий працював охоронцем автосалону.