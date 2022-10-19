Российские военные более 6 часов обстреливали город в Пологовском районе Запорожской области. Впоследствии местные власти сообщили о 8 раненых.

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Жители Орехова получили ранения разной степени тяжести

Армия Путина применила против мирного населения реактивные системы залпового огня, отметил глава Запорожской ОВА. Александр Старух сообщил, что пострадавших госпитализировали. У людей ранения разной степени тяжести.

Обстрел длился около семи часов. Разрушения получили частные дома, здание городского совета, учебное заведение,

– подчеркнул глава ОВА.

В Орехове отсутствует свет и водоснабжение. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить сети.

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Оккупанты разрушили жилые дома на Запорожье / Фото Запорожской ОВА



От удара российских ракет вспыхнул пожар / Фото Запорожской ОВА

Российские захватчики обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Запорожье

Старух сообщил, что оккупанты обстреляли и Гуляйполе. Противник бил по городу ракетами из С-300. Разрушена местная школа. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Этой же ночью, 19 октября, бойцы российского диктатора атаковали Энергодар. Мэр сообщил, что сначала враг атаковал промышленные зоны. С полуночи оккупанты начали обстреливать сам город.

Повреждена одна из подстанций, а также здание исполнительного комитета городского совета. Из-за российской атаки в Энергодаре также проблемы со светом и водой.

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