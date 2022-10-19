В последние дни враг активизировал удары по территории Украины. Поэтому людей призвали не игнорировать тревогу и немедленно спускаться в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно вплоть до отбоя воздушной тревоги.

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В телеграм-канале Monitor сообщили об активности стратегической авиации врага.

Где объявили воздушную тревогу

В Одессе (отбой в 14:34);

Николаеве (отбой в 14:34);

Херсоне (отбой в 14:34);

Запорожье (отбой в 14:32);

Днепре (отбой в 14:33);

Донецке (отбой в 14:33);

Луганске;

Харькове (отбой в 14:32);

Полтаве (отбой в 14:32);

Сумах (отбой в 14:33);

Кропивницком (отбой в 14:54);

Киеве (отбой в 16:32);

Черкассах (отбой в 16:26);

Чернигове (отбой в 16:23);

Виннице (отбой в 14:53);

Житомире (отбой в 14:54);

Буковине (отбой в 14:55);

Закарпатье (отбой в 14:55);

Тернополе (отбой в 14:56);

Львове (отбой в 14:55);

Луцке (отбой в 14:53);

Ровно (отбой в 14:53).

Отметим, Крым на этой карте не является красным, ведь у украинских властей нет информации о воздушных тревогах на полуострове. Эту территорию Россия незаконно оккупировала еще в 2014 году.

Важно! Россия практически ежедневно атакует в Украине мирные цели. Под удар попадают жилые дома, школы, больницы и детские сады. Поэтому не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, а спускайтесь в укрытие. Так вы сможете сохранить свою жизнь.

Во время тревоги работала ПВО

В 13:37 сообщили, что в Черниговской и Киевской областях работает ПВО. Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил информацию о своем регионе и призвал людей находиться в укрытиях.

Позже в КГГА заявили, что над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет.

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Массовые атаки по Украине 18 сентября

18 сентября утро у украинцев началось с воздушной тревоги. Во время нее российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого жители Киева и Житомира оказались без света. В то же время в Днепре предупреждали о перебоях.

В результате обстрела в Житомире пострадали 2 человека. Один пострадавший – в тяжелом состоянии в больнице. В то же время в Киеве жертвами ракетного удара стали 3 человека. По словам мэра Виталия Кличко, это работники одного из объектов критической инфраструктуры на Левом берегу города.

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