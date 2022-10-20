О самых важных событиях на фронте и в тылу, которые произошли 19 октября, читайте в материале 24 канала.

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23:59 В Николаеве в результате взрыва был уничтожен памятник "чекистам", из-за которого в городе были споры. Глава ОВА Виталий Ким выдвинул две версии произошедшего: первая – это результат обстрела со стороны россиян и вторая – умышленный подрыв взрывчаткой.

23:14 Президент призвал жителей оккупированных территорий попытаться уехать и избегать мобилизации, которую проводит Россия.

23:02 Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Следовательно, отметил, что граждане получат разъяснения от местных властей относительно отключения света. Однако ограничить потребление электроэнергии нужно уже.

Обращение Владимира Зеленского 19 октября: видео

22:51 Американская компания Lockheed Martin, выпускающая HIMARS, увеличивает производство реактивных систем залпового огня из-за роста спроса и успешного их использования украинскими военными.

22:02 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Украину из соображений безопасности.

21:55 В Укрэнерго отметили, что отключения света будут поочередными – где именно, в какое время – можно узнать на сайтах операторов распределительных сетей (обленего).

21:52 В Николаевской области пояснили, что в городе не будут работать электротранспорт и предприятия. Кроме того, не будут освещать вывески магазинов.

21:50 В офисе Президента заявили, что первыми отключение света почувствуют на себе предприятия и заводы. Если этого будет не достаточно, свет будут выключать людям.

21:14 Министерство энергетики и Офис Президента предупредили, что 19 и 20 октября в Украине возможны веерные отключения электричества. Кроме того, с 20 октября в городах ограничат использование уличного освещения. Это нужно для того, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.

21:04 СБУ задержала четырех граждан в Виннице, которые снимали видео с прилетами и пересылали их россиянам. В СБУ в очередной раз подчеркнули, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

21:02 Президент Владимир Зеленский подписал 2 указа о введении в действие санкций против российских олигархов. Ранее соответствующие санкции ввело СНБО.

21:00 В Винницкой области силы ПВО уничтожили вражескую ракету зенитным ракетным комплексом.

20:33 В ОК "Юг" заявили, что у героев ВСУ есть план продвижения. Однако реализация этой части военной операции – абсолютно тайная.

20:24 Владимир Зеленский отметил государственной наградой Янеза Ленарчича – комиссара ЕС по кризисному менеджменту.

20:07 Евгений Силкин – помощник командующего Объединенными силами ВСУ – заявил, что весной 2023 года может возрасти угроза нападения с Беларуси.

19:44 Во Львове и области сокращают продолжительность комендантского часа. С 19 октября он продлится с 00:00 до 05:00.

19:43 СМИ сообщили, что ЕС наложит санкции на Иран за поставку России беспилотников для атак на Украину. По предварительным данным, уже составляют список физических и юридических лиц.

19:19 В Белгороде снова вспыхнула электростанция. В некоторых районах исчез свет.

18:26 Алексей Данилов прокомментировал "военное положение", которое объявил на временно оккупированных территориях Владимир Путин. Секретарь СНБО отметил, что "это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы для изменения этнического состава оккупированной территории".

18:18 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его греческий коллега Никос Дендиас были вынуждены провести встречу в укрытии. Глава МИД Греции заявил, что это его третий визит в Украину во время полномасштабного вторжения.

17:56 Оккупанты нанесли удары по Юношеской общине. Враг уничтожил 4 магазина. По селу и людям зафиксировали 13 прилетов. Под магазином погибли 2 мужчин, которые не успели скрыться.

17:34 Премию Сахарова присудили Владимир Зеленский и храброму украинскому народу. Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что украинцы борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев.

17:15 Дроны-камикадзе атаковали Черниговскую область. Враг попал в территорию одного из предприятий. Пострадали 3 человека. Их госпитализировали.

17:00 Россияне нанесли массированную атаку по Украине. Враг выпустил ракеты и дроны. Защитники украинского неба "минуснули" 4 из 6 крылатых ракет и 10 "шахидов".

16:39 Оккупанты ударили по Бурштынской ТЭС. Вспыхнул пожар.

16:20 Украина уже вскоре получит от Греции партию БМП-1. Кроме того, государство знает запросы Украины, работа продолжается.

15:49 Владимир Путин повысил уровень реагирования на приграничных территориях с Украиной. Особый режим ввели в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также – на территории временно оккупированного Крыма.

15:44 В Киеве во время воздушной тревоги прогремели повторные взрывы.

15:40 Защитники украинского неба сбили 2 ракеты над Черниговской областью.

14:51 Владимир Путин объявил военное положение на временно оккупированных Донбассе, Запорожье и Херсоне.

14:24 В Украине началась масштабная воздушная тревога.

13:46 Во время воздушной тревоги в Киевской области отработала ПВО. Глава ОВА Алексей Кулеба призвал людей не выходить из укрытия.

13:41 После вчерашних ракетных ударов жителей Житомира предупредили о технических отключениях света. Они необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на трансформаторные станции. Электроэнергию будут выключать на 1-2 часа в разных районах.

13:37 В Херсонской ОВА предупредили, что россияне хотят взять в заложники жителей Херсона. Так называемая "эвакуация" действительно может быть ловушкой, чтобы использовать украинцев как "живой щит".

13:35 Российские оккупанты закрыли на въезд Херсонскую область. Касается это только гражданского населения. При этом сами оккупанты также бегут из города. Они говорят, что за последние два дня Херсон покинули более 5 тысяч жителей.

12:59 В Черкассах к 10 годам приговорили местную жительницу Татьяну Дробот, которая сфотографировала фортификационные сооружения в городе и прислали это фото сестре в России с призывом бомбить Черкассы. Женщину признали виновной в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

12:38 В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщили, что в Киевской и Черниговской областях работает ПВО. Пока официального подтверждения нет.

12:01 Виталий Ким предупредил, что российские войска могут готовиться обстреливать оккупированный Херсон. Ранее коллаборанты объявили о "добровольном перемещении" местных жителей на левый берег Днепра.

12:00 В России банки начали настоящую охоту за деньгами мобилизованных должников. Они боятся, что правительство может простить погибшим оккупантам все кредиты, поэтому кошмарят семьи мобилизованных пока те еще живы.

11:36 С первого дня использования иранских дронов ВСУ ликвидировали уже 223 таких беспилотника. Такого результата украинские защитники достигли за 36 суток.

11:28 Сегодня утром в Херсонской области ВСУ сбили еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

11:25 СМИ установили, что русская православная церковь скупает недвижимость в Норвегии. Однако не обычные дома, а те – которые имеют вид на военные базы. Вероятно, эти здания могут использовать не для религиозных целей.

10:28 По данным американских СМИ, во время закрытого заседания Совета безопасности ООН обсудят помощь, которую Иран оказывает России в войне против Украины. С такой инициативой после атак дронами Украины выступили США, Великобритания и Франция.

10:22 В ОК "Юг" рассказали, что россияне хорошо укрепили свои позиции. Периодически они пытаются прорывать оборону ВСУ, но им это не удается.

10:07 Украинские военные уничтожили вражескую самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит". Заряд техники состоит из 725 килограммов взрывчатки, поэтому она сразу мощно взорвалась.

10:06 Иранские инструкторы в Крыму учат россиян пользоваться их дронами-камикадзе. Такую информацию подтвердили в ISW.

10:05 Виталий Ким рассказал, как работают российские дроны и какова их тактика. В частности, беспилотники пытаются найти слабые места в системе ПВО Украины. Кроме того, они летят низко над водой, ведь тогда звук идет очень далеко. Так враг дезориентирует ВСУ, ведь кажется, будто дрон летит над головой, а на самом деле он где-то в другом месте.

И мы, и оккупанты учимся. Если у врага появляется информация, что на каком-то участке их дрон сбили, они начинают облетать эти места, ища другие пути. Поэтому мы доставляем мобильные группы, которые выезжают на перехват дронов,

– пояснил глава Николаевской ОВА.

09:31 Российские оккупанты пытались идти в наступление в Харьковской области. Однако они понесли потери и были вынуждены отойти на свои позиции.

09:08 За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 430 российских военных. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составляют:

танков – 2 554;

боевых бронированных машин – 5 235;

артиллерийских систем – 1 637;

РСЗО – 372;

средств ПВО – 189;

самолетов – 269;

вертолетов – 242;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 286;

крылатых ракет – 323;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 999;

специальной техники – 146.

08:46 В британской разведке считают, что военное командование России становится все более небоеспособным. Недавно мобилизованными просто некому заниматься, ведь во вражеском войске не хватает младших офицеров.

08:42 Возле аэродрома Бельбек, временно оккупированном Крыму, раздались взрывы. Оккупационные власти уверяют испуганное население, что это "отработало ПВО". Вроде бы сбили беспилотник.

08:35 Оккупанты ночью обстреливали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому жители многих общин остались без света.

08:31 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков области. Для этого оккупанты использовали ракеты С-300. На месте происшествия вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный спасателями.

08:18 Специальный агент военной разведки США в отставке Дэвид Дебатто заявил, что у Штатов очень много агентов в Москве. Поэтому Белый дом точно знает, какие процессы происходят в Кремле.

08:02 Актуальное сведение Генштаба о ситуации на фронте:

ВСУ отбили атаки врага возле населенных пунктов Огирево и Двуречная Харьковской области, а также неподалеку от Белогоровки в Луганской, Новокалиновой, Майорской, Одрадовке, Нью-Йорке, Новомихайловке, Невельском, Опросном и Марьинке Донецкой области;

в Таврическом и Новой Каховке россияне блокируют работу мобильных операторов, чтобы скрыто перемещать войска;

на временно оккупированных территориях враг уничтожает украинское культурное наследие;

родственникам погибших русских солдат не выплачивают компенсации. Кроме того, военным не дают обещанные надбавки за участие в боевых действиях.

07:51 Ночью россияне обстреляли Энергодар. Повреждения получили одна из подстанций и здание горсовета. Сейчас в городе есть проблемы с водо- и электроснабжением. Информации о пострадавших среди населения пока нет.

07:03 Аналитики ISW заявили, что Владимир Путин все больше закрывается в своем пузыре из-за неудач в Украине. Разногласия, которые раздаются в заявлениях агрессора, раскалывают российское общество, а сам он тяготеет к крайним националистам. Цена "победы" в Украине главу Кремля абсолютно не интересует.

07:00 Мобилизированные россияне массово гибнут на войне против Украины. Причина в плохой подготовке и потому, что командование относится к ним как к "пушечному мясу". ВСУ только через 2 дня разбили целую роту мобилизованных оккупантов – из 100 бойцов у врага осталось только 8.

06:57 Российские оккупанты ночью запустили по Николаевской области 13 дронов-камикадзе. Все беспилотники сбили наши военные, потому до цели они так и не долетели.

06:00 В ОК "Юг" отчитались о ситуации в своей зоне ответственности:

россияне обстреляли из "Ураганов" и "Градов" недавно освобожденные Петропавловку и Трифоновку в Бериславском районе Херсонской области. Обошлось без жертв;

украинская авиация нанесла 15 ударов по оккупантам;

потери врага составляют: 84 бойца, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы автобронетехники, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах;

в Черном море россияне удерживают 2 ракетоносителя, на борту которых имеется 16 ракет "Калибр".

04:20 Марионетка Кремля в Херсоне Кирилл Стрессоумов призвал жителей оккупированного города эвакуироваться в Россию. Оккупанты пытаются депортировать украинцев из родного города, чтобы заселить его россиянами и коллаборантами.

01:39 Сергей Гайдай предупредил, что в Луганскую область враг стянул много мобилизованных и техники. Россияне взорвали несколько мостов, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако это не мешает нашим артиллеристам эффективно работать по оккупантам.

00:46 В Пентагоне не подтвердили, что Иран будет поставлять России ракеты ближнего действия. Кроме того, в США не владеют точной информацией о том, что Тегеран продал Москве дополнительные дроны-камикадзе.