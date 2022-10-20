Про найважливіші події на фронті й в тилу, які трапилися 19 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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23:59 У Миколаєві внаслідок вибуху було знищено пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки. Голова ОВА Віталій Кім висунув дві версії того, що сталося: перша – це результат обстрілу з боку росіян і друга – умисний підрив вибухівкою.

23:14 Окремо Президент закликав мешканців окупованих територій спробувати виїхати та уникати мобілізації, яку проводить Росія.

23:02 Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав свідомо ставитись до споживання електроенергії. Відтак зауважив, що громадяни отримають роз'яснення від місцевої влади щодо відключення світла. Однак, обмежити споживання електроенергії потрібно вже.

Звернення Володимира Зеленського 19 жовтня: відео

22:51 Американський компанія Lockheed Martin, яка випускає HIMARS збільшує виробництво реактивних систем залпового вогню через зростання попиту та успішного їх використання українськими військовими.

22:02 Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував свій візит до України з міркувань безпеки.

21:55 В Укренерго зауважили, що відключення світла будуть почерговими – де саме, в який час – можна дізнатись на сайтах операторів розподільчих мереж (обленего). Тривалість черги теж визначатимуть вони, але не більше 4 годин.

21:52 У Миколаївській ОВА пояснили, що у місті не працюватимуть електротранспорт та підприємства. Окрім того, не освітлюватимуть вивіски крамниць.

21:50 В Офісі Президента заявили, що першими відключення світла відчують на собі підприємства та заводи. Якщо цього буде не достатньо, світло вимикатимуть людям.

21:14 Міністерство енергетики та Офіс Президента попередили, що 19 та 20 жовтня в Україні можливі віялові відключення електрики. Окрім того, від 20 жовтня у містах обмежать використання вуличного освітлення. Це потрібно для того, щоб спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури.

21:04 СБУ затримала чотирьох громадян у Вінниці, які знімали відео з прильотами та пересилали їх росіянам. В СБУ вкотре наголосили, що за подібні дії передачено кримінальну відповідальність.

21:02 Президент Володимир Зеленський підписав 2 укази щодо введення в дію санкції проти російських олігархів. Раніше відповідні санкції запровадило РНБО.

21:00 На Вінниччині сили ППО знищили ворожу ракету зенітним ракетним комплексом.

20:33 В ОК "Південь" заявили, що герої ЗСУ мають план просування. Однак наразі реалізація цієї частини військової операції – абсолютно таємна.

20:24 Володимир Зеленський відзначив державною нагородою Янеза Ленарчича – комісара ЄС із питань кризового менеджменту.

20:07 Євген Силкін – помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ – заявив, що навесні 2023 року може зрости загроза нападу з Білорусі.

19:44 У Львові та області скорочують тривалість комендантської години. Від 19 жовтня вона триватиме з 00:00 до 05:00.

19:43 ЗМІ повідомили, що ЄС накладе санкції на Іран за постачання Росії безпілотників для атак на Україну. За попередніми даними, вже складають список фізичних та юридичних осіб.

19:19 У Бєлгороді знову спалахнула електростанція. У деяких районах зникло світло.

18:26 Олексій Данілов прокоментував "воєнний стан", який оголосив на тимчасово окупованих територіях Владімір Путін. Секретар РНБО наголосив, що "це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони для зміни етнічного складу окупованої території".

18:18 Глава МЗС України Дмитро Кулеба та його грецький колега Нікос Дендіас були змушені провести зустріч в укритті. Глава МЗС Греції заявив, що це – його третій візит в Україну під час повномасштабного вторгнення.

17:56 Окупанти завдали ударів по Юнаківській громаді. Ворог знищив 4 магазини. По селу та людях зафіксували 13 прильотів. Під магазином загинули 2 чоловіків, які не встигли сховатися.

17:34 Премію Сахарова присудили Володимир Зеленський та хороброму українському народу. Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що українці борються за європейські цінності та ризикують життям заради усіх європейців.

17:15 Дрони-камікадзе атакували Чернігівську область. Ворог влучив у територію одного з підприємств. Постраждали 3 людей. Їх госпіталізували.

17:00 Росіяни завдали масованої атаки по Україні. Ворог випустив ракети та дрони. Захисники українського неба "мінуснули" 4 із 6 крилатих ракет та 10 "шахідів".

16:39 Окупанти вдарили по Бурштинській ТЕС. Спалахнула пожежа.

16:20 Україна вже невдовзі отримає від Греції партію БМП-1. Окрім того, держава знає запити України, робота триває.

15:49 Владімір Путін підвищив рівень реагування на прикордонні з Україною. Особливий режим ввели у Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях, а також – на території тимчасово окупованого Криму.

15:44 У Києві під час повітряної тривоги пролунали повторні вибухи.

15:40 Захисники українського неба збили 2 ракети над Чернігівською областю.

14:51 Владімір Путін оголосив воєнний стан на тимчасово окупованих Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині.

14:24 В Україні розпочалася масштабна повітряна тривога.

13:46 Під час повітряної тривоги на Київщині відпрацювала ППО. Голова ОВА Олексій Кулеба закликав людей не виходити з укриття.

13:41 Після вчорашніх ракетних ударів мешканців Житомира попередили про технічні відключення світла. Вони потрібні, щоб зменшити навантаження на трансформаторні станції. Електроенергію вимикатимуть на 1 – 2 години в різних районах.

13:37 У Херсонській ОВА попередили, що росіяни хочуть взяти в заручники мешканців Херсона. Так звана "евакуація" насправді може бути пасткою, щоб використати українців як "живий щит".

13:35 Російські окупанти закрили на в'їзд Херсонську область. Стосується це лише цивільного населення. При цьому самі окупанти також втікають з міста. Вони кажуть, що впродовж останніх двох днів Херсон покинули понад 5 тисяч мешканців.

12:59 У Черкасах до 10 років засудили місцеву мешканку Тетяну Дробот, яка сфотографувала фортифікаційні споруди в місті й надіслали це фото сестрі у Росії з закликом бомбити Черкаси. Жінку визнали винною у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

12:38 В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що у Київській та Чернігівській областях працює ППО. Наразі офіційного підтвердження немає.

12:01 Віталій Кім попередив, що російські війська можуть готуватися обстрілювали окупований Херсон. Раніше Колаборанти оголосили про "добровільне переміщення" місцевих мешканців на лівий берег Дніпра.

12:00 У Росії банки почали справжнє полювання за грошима мобілізованих боржників. Вони бояться, що уряд може пробачити загиблим окупантам всі кредити, то ж кошмарять родини мобілізованих поки ті ще живі.

11:36 З першого дня використання іранських дронів ЗСУ ліквідували вже 223 таких безпілотників. Такого результату українські захисники досягли за 36 діб.

11:28 Сьогодні зранку на Херсонщині ЗСУ збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

11:25 ЗМІ встановили, що російська православна церква скуповує нерухомість у Норвегії. Однак не звичайні будинки, а ті – які мають вид на військові бази. Ймовірно, ці будівлі можуть використовувати не для релігійних цілей.

10:28 За даними американських ЗМІ, під час закритого засідання Ради безпеки ООН обговорять допомогу, яку Іран надає Росії у війні проти України. З такою ініціативою після атак дронами України виступили США, Велика Британія та Франція.

10:22 В ОК "Південь" розповіли, що росіяни добре укріпили свої позиції. Періодично вони намагаються проривати оборону ЗСУ, але їм це не вдається.

10:07 Українські військові знищили ворожу самохідну реактивну установку УР-77 "Метеорит". Заряд техніки складається з 725 кілограмів вибухівки, то ж вона одразу потужно вибухнула.

10:06 Іранські інструктори у Криму вчать росіян користуватися їхніми дронами-камікадзе. Таку інформацію підтвердили в ISW.

10:05 Віталій Кім розповів, як працюють російські дрони і яка їхня тактика. Зокрема, безпілотники намагаються знайти слабкі місця в системі ППО України. Крім того, вони летять низько над водою, адже тоді звук йде дуже далеко. Так ворог дезорієнтує ЗСУ, адже здається ніби дрон летить над головою, а насправді він десь в іншому місці.

І ми, і окупанти вчимося. Якщо у ворога з'являється інформація, що на якійсь ділянці їхній дрон збили, вони починають облатати ці місця, шукаючи інші шляхи. Тому ми доставляємо мобільні групи, які виїжджають на перехоплення дронів,

– пояснив голова Миколаївської ОВА.

09:31 Російські окупанти намагалися йти у наступ в Харківській області. Однак вони зазнали втрат і були змушені відійти на свої позиції.

09:08 За минулу добу ЗСУ ліквідували 430 російських військових. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни становлять:

танків – 2 554;

бойових броньованих машин – 5 235;

артилерійських систем – 1 637;

РСЗВ – 372;

засобів ППО – 189;

літаків – 269;

гелікоптерів – 242;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 286;

крилатих ракет – 323;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999;

спеціальної техніки – 146.

08:46 У британській розвідці вважають, що військове командування Росії стає все більше небоєздатним. Нещодавно мобілізованими просто нікому займатися, адже у ворожому війську бракує молодших офіцерів.

08:42 Біля аеродрому Бельбек, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Окупаційна влада запевняє перелякане населення, що це "відпрацювала ППО". Буцімто, збили безпілотник.

08:35 Окупанти вночі обстрілювали Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це мешканці багатьох громад залишилися без світла.

08:31 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в одному з селищ області. Для цього окупанти використали ракети С-300. На місці події спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

08:18 Спеціальний агент військової розвідки США у відставці Девід Дебатто заявив, що Штати мають дуже багато агентів у Москві. Тому Білий дім достеменно знає, які процеси відбуваються у Кремлі.

08:02 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

ЗСУ відбили атаки ворога біля населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області, а також неподалік Білогорівки на Луганщині, Новокалинового, Майорська, Одрадівки, Нью-Йорка, Новомихайлівки, Невельського, Опитного та Мар'їнки Донецької області;

у Таврійську та Новій Каховці росіяни блокують роботу мобільних операторів, щоб приховано переміщувати війська;

на тимчасово окупованих територіях ворог нищить українську культурну спадщину;

родичам загиблих російських солдатів не виплачують компенсації. Крім того, військовим не дають обіцяні надбавки за участь у бойових діях.

07:51 Уночі росіяни обстріляли Енергодар. Пошкоджень зазнали одна з підстанцій та будівля міськради. Зараз у місті є проблеми з водо- та електропостачанням. Інформації про постраждалих серед населення наразі немає.

07:03 Аналітики ISW заявили, що Владімір Путін все більше закривається у своїй бульбашці через невдачі в Україні. Суперечності, які лунають у заявах агресора, розколюють російське суспільство, а сам він тяжіє до крайніх націоналістів. Ціна "перемоги" в Україні очільника Кремля абсолютно не цікавить.

07:00 Мобілізовані росіяни масово гинуть на війні проти України. Причина – у поганій підготовці й тому, що командування ставиться до них як до "гарматного м'яса". ЗСУ лише за 2 дні розбили цілу роту мобілізованих окупантів – зі 100 бійців у ворога залишилося тільки 8.

06:57 Російські окупанти вночі запустили по Миколаївській області 13 дронів-камікадзе. Усі безпілотники збили наші військові, тому до цілі вони так і не долетіли.

06:00 В ОК "Південь" прозвітували про ситуацію у своїй зоні відповідальності:

росіяни обстріляли з "Ураганів" та "Градів" нещодавно звільнені Петропавлівку і Трифонівку в Бериславському районі Херсонської області. Минулося без жертв;

українська авіація завдала 15 ударів по окупантах;

втрати ворога складають: 84 бійці, 2 самохідні великокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С", танк, 3 одиниці автобронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах;

у Чорному морі росіяни утримують 2 ракетоносії, на борту яких є 16 ракет калібр.

04:20 Маріонетка Кремля у Херсоні Кірілл Стресоумов панічно закликав мешканців окупованого міста евакуюватися у Росію. Окупанти намагаються депортувати українців з рідного міста, аби заселити його росіянами й колаборантами.

01:39 Сергій Гайдай попередив, що в Луганську область ворог стягнув багато мобілізованих і техніки. Росіяни підірвали кілька мостів, щоб завадити контрнаступу ЗСУ. Однак це не заважає нашим артилеристам ефективно працювати по окупантах.

00:46 У Пентагоні не підтвердили, що Іран буде постачати Росії ракети ближньої дії. Крім того, в США не володіють точною інформацією про те, що Тегеран продав Москві додаткові дрони-камікадзе.