Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона , враг "Калибрами" атакует с моря.

Важно Обстрелы Украины 18 октября: что происходит сейчас в городах

В то же время есть информация, что оккупанты применяют против гражданских баллистические ракеты с Севера.

Вместе с тем враг использует стратегическую авиацию – самолеты Ту-95, Ту-160. 6 самолетов, каждый из которых может иметь по 8 – 12 ракет. Они атакуют, как и предполагалось, объекты энергетической и критической инфраструктуры,

– отметил Юрий Игнат.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры Киева. По словам Игната, враг использовал для этого стратегические бомбардировщики. Они атаковали из Ростовской области.

Вместе с тем ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 в Херсонской области. Произошло это утром 18 октября, больше информации об этом пообещали обнародовать позже.

Главное об обстрелах Украины 18 октября

Утром 18 октября по всей Украине начала раздаваться воздушная тревога. Во многих городах слышали мощные взрывы. К сожалению, есть прилеты. В частности, неспокойно было в:

Броварах, что в 25 километрах от столицы. Жители слышали работу ПВО;

Деснянском районе Киева. Враг попал в объект критической инфраструктуры;

Харькове – там было две волны взрывов;

Житомирской области – предварительно, 2 прилета в объект энергообеспечения;

Днепре – прилеты по объекту энергетической инфраструктуры;

Кривом Роге – сначала взрывы услышали местные, затем их подтвердили в совете обороны Кривого Рога.

В Министерстве обороны Британии заявили, что Россия массированно обстреливает города Украины, атакуя энергоинфраструктуру и подвергая опасности жизни мирных граждан. Это происходит из-за военных поражений агрессора на фронте. И Владимиру Путину ничего не остается, как в отчаянии запускать ракеты и обесточивать гражданские города.

В британском ведомстве сказали, что оккупанты совершают обстрелы крылатыми ракетами, ракетами противовоздушной обороны типа "земля-земля" и иранскими беспилотниками Shahed-136.