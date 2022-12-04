Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали світлину з "кладовища" у Харкові. Наголосили, що майже кожен снаряд – це чиєсь зруйноване життя або зруйнована домівка. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми У Харкові з'явилося величезне кладовище боєприпасів, якими Росія бомбила місто: моторошні фото

Моторошне фото "кладовища" снарядів у Харкові

Це не художня інсталяція чи арт-проєкт. Це "кладовище" снарядів в місті Харків. Так, стільки їх випустила Росія по Харкову з 24 лютого. Стільки їх вдарило по мирному, ні в чому не винному населенню,

– зазначили фотографи під оприлюдненим фото.

Місцеві жителі розповіли, що ця гора снарядів була ледь не вдвічі більшою. Однак, працівники ДСНС поступово почали її розбирати. Ліберови підкреслили: "Вони (окупанти – 24 канал) намагаються нас знищити, але ми все ще стоїмо". "Кладовище" снарядів у Харкові / Фото Ліберови Зауважимо, що фото поширили і в соцмережах Сухопутних військ ЗСУ. Зазначили, що на кадрах поліцейські розглядають зібрані уламки ракет, що влучали по місту. Що треба знати про "кладовище" боєприпасів у Харкові