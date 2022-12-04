Фотографы Константин и Влада Либеровы показали фотографию с "кладбища" в Харькове. Подчеркнули, что почти каждый снаряд – это чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Жуткое фото "кладбища" снарядов в Харькове

Это не художественная инсталляция или арт-проект. Это "кладбище" снарядов в городе Харьков. Да, столько их выпустила Россия по Харькову с 24 февраля. Столько их ударило по мирному, ни в чем не повинному населению,

– отметили фотографы под обнародованным фото.

Местные жители рассказали, что эта гора снарядов была чуть ли не вдвое больше. Однако работники ГСЧС постепенно начали ее разбирать. Либеровы подчеркнули: "Они (оккупанты – 24 канал) пытаются нас уничтожить, но мы все еще стоим". "Кладбище" снарядов в Харькове / Фото Либеровы Фото распространили и в соцсетях Сухопутных войск ВСУ. Отметили, что на кадрах полицейские рассматривают собранные обломки ракет, что попадали по городу. Что нужно знать о "кладбище" боеприпасов в Харькове