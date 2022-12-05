Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона. Он отметил, что защитники освободили больше, чем планировали, пишет 24 канал.
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Оккупанты в панике убегали с позиций
Сырский рассказал, что перед контрнаступлением проблема заключалась в том, чтобы обеспечить наступательные группировки необходимым количеством боеприпасов. Он отметил, что наши люди были готовы, они участвовали в жестких боях.
Просто надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался.
– сказал военный.
По его словам, действия ВСУ были настолько быстры и неожиданны для захватчиков, что это привело к панике, потере управления и бегству.
ВСУ собрали много трофеев
Командующий сказал, что во время наступления в Харьковской области украинские бойцы захватили большое количество российской техники. Кроме того, защитники продвинулись и освободили гораздо больше территории, чем планировали.
Сырский говорит, что во время наступления планировали деоккупировать гораздо меньше территорий. Однако, по его словам, это дало значительный толчок дальнейшим наступательным действиям украинских военных.
Какая ситуация сейчас в Херсонской области
- На территории Харьковской области, которую ВСУ освободили от оккупантов, продолжается разминирование. Российские военные оставили после себя много мин, гранат и так называемых "лепестков" – небольших мин, которые очень трудно найти.
- В Харькове появилась временная площадка хранения безопасных остатков от взрывоопасных предметов, которыми Россия совершала обстрел города. На площадке более 5 тысяч останков от "Града", "Урагана", "Смерча" и "Торнадо-С".
- 31 октября россияне атаковали Харьковский и Чугуевский районы области. Вероятно, враг применил ракеты С-300, выпущенные из Белгородской области. Кроме того, 2 прилета были зафиксированы в Харькове.
- Ранее в Харьковской области в Боровском районе правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение мирных граждан. В могиле похоронены не менее 17 человек – гражданских и военных Вооруженных Сил Украины.