Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, российские захватчики действительно активно рассказывают, что готовятся к наступлению на Севере.
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Как отметил Сазонов, оккупанты также разгоняют информацию о подготовке школ для размещения дополнительного личного состава в Брянской области России. Кроме того, российские власти отчитываются о стягивании ресурсов в Курскую область – якобы для защиты границы.
Зачем россияне врут о новом наступлении в Харьковской области
Военный ВСУ подчеркнул, что все это только для того, чтобы напустить тумана.
Мы следим за концентрацией сил и техники, за тем, куда везут пополнение, боекомплект, то есть, где собирается "кулак". А заявления в СМИ и такие рассказы – это больше для отвлечения внимания,
– отметил Сазонов.
Он добавил, что неясно, кого россияне пытаются ввести в заблуждение. Если таким образом оккупанты хотят обвести вокруг пальца ВСУ, то это невозможно. Ведь украинские военные верят собственной разведке, а не российским СМИ.
Сазонов предположил, что рассказы о подготовке к атаке в Харьковской области могут быть направлены, прежде всего, на российское население.
"Не выходит возле Бахмута – пока расскажем своим из телевизора о том, что разворачиваем наступление в Харьковской области. А может, и украинцы поверят, и мы потом ударим по Бахмуту", – предположил боец ВСУ.
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Как командующий Сухопутными войсками обвел вокруг пальца россиян
Сазонов отметил, что россияне попали именно в такую информационную ловушку в 2022 году.
Александр Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ – 24 Канал) очень хорошо поймал их на этой теме. Мы реально получили команду готовиться на Херсон, бросили туда все резервы. Нас сорвали, кого откуда. Мы все вышли к Херсону и готовились к его освобождению. А россияне готовились его защищать.
Однако, по словам военного, в то же время украинские защитники совершили успешный рейд в тыл врага в Харьковской области и начали молниеносно освобождать регион.
"Возможно, оккупанты пытаются повторить опыт Сырского. Однако мы не столь доверчивы. Мы видим, что они концентрируют силы на Востоке, а вовсе не на Севере", – подчеркнул Сазонов.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: коротко
- Летом 2022 года министр обороны Алексей Резников рассказал о том, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать часть южных территорий, временно захваченных Россией. Украина начала собирать силы для наступления на Юге.
- Россияне принялись стягивать в Херсонскую область войска и технику. В частности, Россия перебросила дополнительные силы на правобережье Днепра в Херсонской области.
- Однако 6 сентября 2022 года ВСУ начали молниеносное контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска освобождали один за другим населенные пункты от оккупантов.
- В декабре 2022 года командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что действия ВСУ были настолько быстры и неожиданны для захватчиков, что это привело к панике, потере управления и бегству.
- Сырский отметил, что во время наступления планировали деоккупировать гораздо меньше территорий. Однако, по его словам, это дало значительный толчок для дальнейших наступательных действий украинских военных.