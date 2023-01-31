Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, российские захватчики действительно активно рассказывают, что готовятся к наступлению на Севере.

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Как отметил Сазонов, оккупанты также разгоняют информацию о подготовке школ для размещения дополнительного личного состава в Брянской области России. Кроме того, российские власти отчитываются о стягивании ресурсов в Курскую область – якобы для защиты границы.

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Военный ВСУ подчеркнул, что все это только для того, чтобы напустить тумана.

Мы следим за концентрацией сил и техники, за тем, куда везут пополнение, боекомплект, то есть, где собирается "кулак". А заявления в СМИ и такие рассказы – это больше для отвлечения внимания,

– отметил Сазонов.

Он добавил, что неясно, кого россияне пытаются ввести в заблуждение. Если таким образом оккупанты хотят обвести вокруг пальца ВСУ, то это невозможно. Ведь украинские военные верят собственной разведке, а не российским СМИ.

Сазонов предположил, что рассказы о подготовке к атаке в Харьковской области могут быть направлены, прежде всего, на российское население.

"Не выходит возле Бахмута – пока расскажем своим из телевизора о том, что разворачиваем наступление в Харьковской области. А может, и украинцы поверят, и мы потом ударим по Бахмуту", – предположил боец ВСУ.

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Сазонов отметил, что россияне попали именно в такую информационную ловушку в 2022 году.

Кирилл Сазонов Военный ВСУ Александр Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ – 24 Канал) очень хорошо поймал их на этой теме. Мы реально получили команду готовиться на Херсон, бросили туда все резервы. Нас сорвали, кого откуда. Мы все вышли к Херсону и готовились к его освобождению. А россияне готовились его защищать.

Однако, по словам военного, в то же время украинские защитники совершили успешный рейд в тыл врага в Харьковской области и начали молниеносно освобождать регион.

"Возможно, оккупанты пытаются повторить опыт Сырского. Однако мы не столь доверчивы. Мы видим, что они концентрируют силы на Востоке, а вовсе не на Севере", – подчеркнул Сазонов.

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